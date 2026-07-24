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Corrida do Sal: entrega de kits termina nesta sexta-feira (24) em Salinas

Última etapa de retirada ocorre no Premium GAV Resort

O Liberal

24 de julho de 2026 às 07:00

( Foto: Carmem Helena / O Liberal )

Os participantes inscritos na 17ª Corrida do Sal têm até esta sexta-feira (24) para retirar o kit de participação em Salinópolis (PA). A segunda e última etapa da entrega será realizada das 12h às 18h, no Premium GAV Resort, e é destinada aos atletas que ainda não fizeram o resgate do material. Após esse período, não haverá nova oportunidade para retirada dos kits.

Tradicional no calendário esportivo do verão paraense, a Corrida do Sal será disputada neste sábado (25) e vai reunir mais de 2 mil corredores, entre atletas profissionais e amadores. Promovido pelo Grupo Liberal, o evento volta a movimentar a cidade com percursos que valorizam o esporte e as paisagens do litoral paraense.

Prova terá largada na Orla do Maçarico

A largada da competição está marcada para 6h, na Orla do Maçarico, um dos principais cartões-postais de Salinópolis. Os participantes poderão disputar as provas de 3 quilômetros e 7 quilômetros, percursos preparados para atender tanto corredores iniciantes quanto atletas mais experientes.

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Além da disputa esportiva, a organização destaca que o trajeto foi planejado para proporcionar uma experiência diferenciada, unindo o desafio da corrida ao cenário característico do litoral paraense. A expectativa é que o evento reúna competidores de diferentes municípios do Pará e visitantes que passam o período de férias em Salinas.

Evento é um dos destaques do verão paraense

Em sua 17ª edição, a Corrida do Sal consolidou-se como um dos principais eventos esportivos do veraneio no estado. A edição deste ano conta com patrocínio de Atacadão e GAV Resorts. Também apoiam o evento o Centro Universitário Fibra, Iogurteria Nestlé, Uniodonto Belém, AG Eletrovias, Atacadão do Suplemento, Lojas RExPA, Glade e Sollaris.