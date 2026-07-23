Paysandu: volante afirma viver melhor momento da carreira e cita Júnior Rocha: ‘crédito ao técnico'

Caio Mello foi titular em quase todas as partidas do ano e já marcou cinco vezes pelo Papão

O Paysandu volta ao Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), neste domingo (27), às 20h30, para enfrentar o Amazonas, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O palco da partida traz boas lembranças para o elenco bicolor, já que foi no local que o clube conquistou o bicampeonato da Copa Norte após vencer o Nacional-AM na decisão.

Um dos destaques do Papão na temporada, o volante Caio Mello recordou a conquista e lembrou que também balançou as redes na final. Agora, segundo o jogador, o foco está na busca por mais um resultado positivo na competição nacional.

Volante destaca confiança para duelo em Manaus (AM)

Caio Mello afirmou que retornar ao Carlos Zamith desperta boas recordações, mas ressaltou que o momento exige concentração total na Série C. O volante destacou a preparação da equipe ao longo da semana e demonstrou confiança em um bom desempenho diante do Amazonas.

"O local traz uma lembrança muito boa, voltar ao estádio em que fomos campeões, levantamos a taça, acabei fazendo um dos gols da final também. É um momento importante e agora é crucial para nós na Série C. Sabemos da qualidade da equipe do Amazonas, mas trabalhamos, fizemos uma semana muito boa para chegar no domingo e fazer um grande jogo e sair com a vitória", afirmou.

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Melhor temporada da carreira

Além do desempenho na marcação, Caio Mello tem se destacado pela participação ofensiva. O volante afirmou que sempre teve como característica chegar ao ataque e finalizar, seja em jogadas de bola rolando ou nas cobranças de bola parada. Segundo o jogador, o técnico Júnior Rocha tem papel importante no momento vivido pelo atleta, que considera esta a melhor temporada da carreira.

"Sempre fui um volante que tem como característica a chegada à frente, de estar finalizando de fora da área e até mesmo finalizando dentro da área. Tenho que dar crédito ao técnico Júnior Rocha, mas a temporada com essa camisa está sendo fantástica, a melhor da minha carreira. Gosto de finalizar, da bola parada que divido com o Marcinho. Hoje estou feliz demais e vivendo um grande momento com a camisa do Paysandu", declarou.