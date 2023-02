Paysandu vê como ‘improvável’ que jogo adiado contra o Bragantino ocorra antes do Carnaval

O Paysandu ainda não sabe quando jogará contra o Bragantino, em jogo adiado da primeira rodada do Parazão 2023. O Bicola segue, até o momento, aguardando um posicionamento da Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre a nova tabela da competição.

No entanto, a diretoria do Papão parece ter uma certeza: a partida não deve ocorrer no final de semana do Carnaval. O principal motivo é a falta de policiamento disponível para a realização de jogos na Região Metropolitana de Belém.

A diretoria bicolor entende que o efetivo da polícia do estado será alocado para os interiores, que possuem festas tradicionais de Carnaval. Além disso, os poucos policiais que devem permanecer na capital, poderão ser destinados para trabalhar em outras programações no feriado, como o Circuito Mangueirosa, que ocorre no Ver-o-Rio.

Por conta disso, o Paysandu vê como improvável a realização da partida contra o Bragantino antes do Carnaval. O clube acredita que o duelo será realocado para outra data, possivelmente no meio da semana, entre o final de fevereiro e o início de março.

Paysandu e Bragantino suspenso

A partida entre Paysandu e Bragantino, inicialmente marcada para ocorrer no dia 22 de janeiro, precisou ser remarcada devido à suspensão temporária do Campeonato Paraense 2023. O torneio foi paralisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que acatou denúncia de irregularidades feitas pelo Paragominas, clube rebaixado à Segunda Divisão.

Dias depois, o mesmo tribunal autorizou o início do torneio, mas sem as partidas do Bragantino. De acordo com a Suprema Corte, o Tubarão do Caeté estaria diretamente envolvido com a denúncia do Jacaré e, por isso, poderia ser rebaixado após o julgamento final do caso.

Já nesta quarta (8), o Superior Tribunal determinou a permanência efetiva do Bragantino na elite do Parazão, assim como o julgamento do Paragominas. Dessa forma, a FPF ficou liberada para escolher novas datas para as partidas do Tubarão que foram adiadas.