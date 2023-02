Paysandu: goleiro titular se machuca, mas vai jogar a estreia do Parazão 2023; saiba mais

O goleiro Thiago Coelho está confirmado para a estreia do Paysandu na partida contra o Itupiranga nesta quinta-feira (9), pela abertura da segunda rodada das equipes no Campeonato Paraense.

De acordo com informações preliminares do departamento médico do Papão, o jogador teve uma luxação no dedo da mão esquerda no último treinamento antes do duelo contra o Crocodilo. Thiago, inclusive, saiu cedo da atividade realizada na Curuzu nesta quarta (8). Quem treinou no lugar do arqueiro foi o goleiro Gabriel Bernard.

Após as atividades, o médico do clube, Edilson Andrade, acalmou os ânimos e confirmou Thiago na estreia bicolor no Parazão 2023: "O Thiago Coelho teve um trauma no dedo, no treinamento. Mas já fizemos os exames, ele está bem e vai para o jogo”, garantiu o profissional do Paysandu.

Esta é a segunda vez neste início de ano que Thiago Coelho tem problemas físicos. No amistoso contra a Seleção de Barcarena, o atleta foi substituído ao sentir dores. O jogador sofreu uma lesão na coxa, mas conseguiu se recuperar.

DM do Paysandu

O médico do Paysandu também deu novidades sobre os demais jogadores que estão no departamento médico: o lateral-direito Eltinho – com uma lesão muscular –, o meia Ricardinho – que teve uma entorse no tornozelo – e Henríquez Bocanegra – também com uma lesão muscular.

"O Eltinho foi para transição hoje (8). O Ricardinho está evoluindo muito bem, mas teremos mais umas semanas dele no DM. Bocanegra já está chegando na fase final de tratamento, vai fazer a cicatrização da lesão e nos próximos dias vai entrar no trabalho de preparação física", concluiu Edilson.

