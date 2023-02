Jogador que chutou cabeça de árbitro durante partida é condenado por tentativa de homicídio

O ex-jogador do Sport Clube de São Paulo, William Ribeiro, foi condenado nesta terça-feira (8), por ter agredido covardemente o árbitro Rodrigo Crivellaro com um chute na cabeça, durante uma partida da série A2 do Campeonato Gaúcho, em 2021. A condenação foi de 2 anos e 8 meses em regime semiaberto por tentativa de homicídio, com a possibilidade de recorrer em liberdade.

Durante o depoimento em tribunal, o árbitro, Rodrigo Crivellaro relatou que lembra apenas do momento em que levou um soco. O chute ele só sabe do que viu em imagens depois. “Não lembro de nada. Apaguei e lembro de acordar no hospital”, disse.

Depois da agressão, o árbitro ficou desacordado em campo e saiu do estádio em uma ambulância direto para o hospital. A vítima teve uma lesão na vértebra, por conta da agressão, e precisou usar um colar cervical por 60 dias, além de se afastar das funções.





No interrogatório o réu admitiu a agressão, porém negou que tenha tentado matar o árbitro. “Eu realmente agredi, foi errado, mas não foi tentativa de homicídio”, disse o ex-jogador, que na época foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

