Jogador que agrediu árbitro com chute na cabeça recebe liberdade provisória

O atleta William Ribeiro recebeu liberdade provisória após uma audiência de custódia nesta terça-feira. De acordo com o portal "GE", o Ministério Público pretende recorrer da decisão. Ribeiro foi preso na noite desta segunda-feira, acusado de tentativa de homicídio, após agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro com chutes na cabeça.

Já a Polícia Civil tem 10 dias para concluir o inquérito da agressão e sugerir ao Ministério Público que indicie William Ribeiro. De acordo com o portal UOL, o jogador ex-São Paulo-RS já havia agredido um outro árbitro durante outra partida no Rio Grande do Sul, quando atuava pelo Progresso.

O portal também afirmou que o meia-atacante tem outras três passagens pela polícia. Duas por lesões corporais e uma pelas vias de fato. A última aconteceu em neste ano, enquanto já atuava pelo São Paulo-RS. Neste caso, William Ribeiro agrediu um torcedor do clube que cobrava o técnico China Balbino.

Após a agressão desta segunda, o árbitro Rodrigo Crivellaro passou a noite em um hospital de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, e recebeu alta na manhã desta terça. Ao LANCE!, o médico Sandro Hansel, clínico geral que socorreu o juiz no gramado, explicou que Crivellaro poderia ter ficado paraplégico.

- Ele corria sérios riscos de vida. Quando entrei em campo ele estava desacordado. Chegou a perguntar para mim o que tinha acontecido. Primeiro, poderiam haver sequelas na vértebra caso alguém pegasse ele de um jeito errado. Além disso, corria risco de sofrer traumatismo craniano e até mesmo danos na coluna que o levariam a ficar paraplégico. Por isso, disse para ninguém tocar nele antes de o imobilizarmos - contou o médico.