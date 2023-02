Presidente da CBF revela novidades sobre novo treinador do Brasil: 'estamos adiantados'

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disse nesta quarta-feira (8), em antes do sorteio da Copa do Brasil, que a escolha do novo técnico da Seleção Brasileira está "sob controle". De acordo com ele, algumas tratativas "já estão adiantadas" e que ainda existe tempo para escolher o novo comandante da Canarinha.

"Posso garantir que o tema está sob controle. Respeitamos os profissionais, mas também respeitamos os presidentes, clubes, para que possamos fazer contatos. Já estamos adiantados em algumas questões, mas estamos com tempo", explicou.

O calendário de seleções para 2023 vai de encontro à fala de Ednaldo Rodrigues. Segundo a FIFA, o Brasil tem compromisso marcado para um amistoso daqui a pouco mais de um mês. Apesar disso, o mandatário da CBF disse que o cronograma da comissão técnica está alinhado.

"Temos data Fifa em março. Nesse período, estaremos trabalhando para ter um treinador na Seleção, mas não escolheremos alguém na pressão, ou porque o tempo está curto. Temos ciência das eliminatórias, do cronograma, mas trabalharemos com os pés no chão para acertarmos naquele que vier a dirigir nosso time. Queremos que ele cumpra seu ciclo e não seja apenas um eventual treinador", explicou.

Cargo vago

Desde a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira está sem treinador. Após o mundial, Tite, comandante da Amarelinha por mais de seis anos, pediu dispensa do cargo. Vale lembrar que Tite acumulou bons números na Seleção, com 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas.