Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira

A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência

O Liberal

Paysandu e Novorizontino abrem, na noite de hoje, a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h30, na Curuzu. O confronto coloca frente a frente o lanterna da competição e um dos postulantes ao acesso, em momentos opostos na tabela.

O Papão vive uma situação considerada mais do que dramática, com 96% de chances de ser rebaixado. Com apenas 22 pontos, o time paraense está cinco atrás de Amazonas e Volta Redonda, e oito do América-MG, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A sequência negativa de dez jogos sem vencer – a última vitória foi contra o Coritiba, no dia 19 de julho, ou seja, há mais de dois meses, resultou na demissão de Claudinei Oliveira e na chegada de Márcio Fernandes, técnico com a missão de tirar o Papão do atoleiro da zona.

A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência.

“Só a vitória nos interessa, claro que acreditamos que é possível, o futebol, assim como a vida, nos mostra isso, que sempre é possível”, afirmou o zagueiro Maurício Antônio ontem, durante coletiva.

Desfalques e Retornos

Márcio Fernandes não terá o zagueiro Thalisson, suspenso, mas conta com o retorno do atacante Vinni Faria, que deve começar no banco, como quase sempre. A tendência é a manutenção da linha de três defensores utilizada contra o Goiás, com Novillo assumindo a vaga ao lado de Thiago Heleno e Maurício Antônio.

No meio, Bryan Borges deve seguir improvisado como armador, enquanto Gustavo Nicola pode entrar na vaga de Anderson Leite. No ataque, a trinca Rossi, Garcez e Diogo Oliveira segue como principal aposta para tentar furar a defesa paulista.

Do outro lado, o Novorizontino chega embalado após duas vitórias seguidas, que devolveram o clube ao G-4, com 43 pontos. Enderson Moreira terá o zagueiro Dantas novamente à disposição e tenta manter o embalo para se firmar na briga pelo acesso, depois de três temporadas batendo na trave.

Paysandu x Novorizontino

28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e hora: Terça-feira, 23 de setembro, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)

Arbitragem:

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Prováveis escalações:

Paysandu:

Matheus Nogueira; Novillo, Maurício Antônio e Thiago Heleno; Edilson, Leandro Vilela, Anderson Leite (ou Gustavo Nicola) e Bryan Borges; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi. Técnico: Márcio Fernandes

Novorizontino:

Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça.  Técnico: Enderson Moreira.

.
