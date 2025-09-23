Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência O Liberal 23.09.25 7h00 Paysandu e Novorizontino abrem, na noite de hoje, a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h30, na Curuzu. O confronto coloca frente a frente o lanterna da competição e um dos postulantes ao acesso, em momentos opostos na tabela. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Papão vive uma situação considerada mais do que dramática, com 96% de chances de ser rebaixado. Com apenas 22 pontos, o time paraense está cinco atrás de Amazonas e Volta Redonda, e oito do América-MG, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A sequência negativa de dez jogos sem vencer – a última vitória foi contra o Coritiba, no dia 19 de julho, ou seja, há mais de dois meses, resultou na demissão de Claudinei Oliveira e na chegada de Márcio Fernandes, técnico com a missão de tirar o Papão do atoleiro da zona. VEJA MAIS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado Paysandu chega a 10 jogos sem vencer e vê chance de rebaixamento subir para 96% Derrota para o Goiás mantém Papão na lanterna da Série B; time precisa de 70% de aproveitamento para escapar A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência. “Só a vitória nos interessa, claro que acreditamos que é possível, o futebol, assim como a vida, nos mostra isso, que sempre é possível”, afirmou o zagueiro Maurício Antônio ontem, durante coletiva. Desfalques e Retornos Márcio Fernandes não terá o zagueiro Thalisson, suspenso, mas conta com o retorno do atacante Vinni Faria, que deve começar no banco, como quase sempre. A tendência é a manutenção da linha de três defensores utilizada contra o Goiás, com Novillo assumindo a vaga ao lado de Thiago Heleno e Maurício Antônio. No meio, Bryan Borges deve seguir improvisado como armador, enquanto Gustavo Nicola pode entrar na vaga de Anderson Leite. No ataque, a trinca Rossi, Garcez e Diogo Oliveira segue como principal aposta para tentar furar a defesa paulista. Do outro lado, o Novorizontino chega embalado após duas vitórias seguidas, que devolveram o clube ao G-4, com 43 pontos. Enderson Moreira terá o zagueiro Dantas novamente à disposição e tenta manter o embalo para se firmar na briga pelo acesso, depois de três temporadas batendo na trave. Paysandu x Novorizontino 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Data e hora: Terça-feira, 23 de setembro, às 19h30 (de Brasília) Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA) Arbitragem: Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE) Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE) VAR: Heber Roberto Lopes (SC) Prováveis escalações: Paysandu: Matheus Nogueira; Novillo, Maurício Antônio e Thiago Heleno; Edilson, Leandro Vilela, Anderson Leite (ou Gustavo Nicola) e Bryan Borges; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi. Técnico: Márcio Fernandes Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça. Técnico: Enderson Moreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Na lanterna e em dia de jogo, Paysandu publica meme e recebe crítica de torcedores Postagem feita nas redes sociais do clube gerou reação negativa horas antes da partida contra o Novorizontino pela Série B 23.09.25 15h05 SÉRIE B Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência 23.09.25 7h00 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17 PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu vai pra tudo ou nada contra Novorizontino nesta terça-feira A pressão sobre o elenco nunca esteve tão alta, mas o time garante acreditar no milagre de conseguir 23 pontos nas 11 partidas que restam para o fim do campeonato, vendo o duelo em Belém como decisivo para manter vivas as esperanças de permanência 23.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (23/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Intercontinental e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 23.09.25 7h00 Futebol Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira 23.09.25 10h25 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17