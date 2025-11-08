Taffarel detona Leão por crítica a Ancelotti: 'Arrogante, prepotente. Tentou me sacanear'

Campeão com a seleção brasileira em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Taffarel detonou Emerson Leão após o episódio ocorrido na sede da CBF, em que o ex-treinador fez uma declaração polêmica sobre técnicos estrangeiros na presença de Carlo Ancelotti. Por meio de uma postagem em suas redes sociais, o jogador revelado pelo Internacional o chamou de "arrogante e prepotente".

"Ba Leão, menos. Tu não pode falar nada do Ancelotti, foi o treinador mais arrogante e prepotente com quem trabalhei. Desde que chegou no Galo (Atlético-MG) tentou me sacanear, tu foi um bom goleiro, não precisava ter tanta inveja assim de mim", diz parte do texto postado por Taffarel.

No complemento da mensagem, o ex-goleiro gaúcho externou ainda a difícil convivência que teve com Leão durante a passagem de ambos pelo time mineiro. "Infelizmente tenho péssimas lembranças do teu trabalho, menosprezando funcionários e todos que estavam abaixo de ti. Fica quieto um pouco"

A fala polêmica de Leão aconteceu durante um evento para treinadores na sede da CBF. Ele afirmou que não gosta da invasão de treInadores estrangeiros no cenário atual do futebol. "Eu sempre disse que não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores estrangeiros", afirmou no seminário.

Na sequência do seu discurso, no entanto, ele afirmou que treinadores nacionais tem uma parcela de responsabilidade pela situação atual. "Tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que nós, os treinadores, somos os culpados da invasão de outros técnicos, que não têm nada a ver com isso".