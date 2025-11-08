Taffarel detona Leão por crítica a Ancelotti: 'Arrogante, prepotente. Tentou me sacanear' Estadão Conteúdo 08.11.25 23h52 Campeão com a seleção brasileira em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Taffarel detonou Emerson Leão após o episódio ocorrido na sede da CBF, em que o ex-treinador fez uma declaração polêmica sobre técnicos estrangeiros na presença de Carlo Ancelotti. Por meio de uma postagem em suas redes sociais, o jogador revelado pelo Internacional o chamou de "arrogante e prepotente". "Ba Leão, menos. Tu não pode falar nada do Ancelotti, foi o treinador mais arrogante e prepotente com quem trabalhei. Desde que chegou no Galo (Atlético-MG) tentou me sacanear, tu foi um bom goleiro, não precisava ter tanta inveja assim de mim", diz parte do texto postado por Taffarel. No complemento da mensagem, o ex-goleiro gaúcho externou ainda a difícil convivência que teve com Leão durante a passagem de ambos pelo time mineiro. "Infelizmente tenho péssimas lembranças do teu trabalho, menosprezando funcionários e todos que estavam abaixo de ti. Fica quieto um pouco" A fala polêmica de Leão aconteceu durante um evento para treinadores na sede da CBF. Ele afirmou que não gosta da invasão de treInadores estrangeiros no cenário atual do futebol. "Eu sempre disse que não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores estrangeiros", afirmou no seminário. Na sequência do seu discurso, no entanto, ele afirmou que treinadores nacionais tem uma parcela de responsabilidade pela situação atual. "Tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que nós, os treinadores, somos os culpados da invasão de outros técnicos, que não têm nada a ver com isso". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Taffarel Leão Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Taffarel detona Leão por crítica a Ancelotti: 'Arrogante, prepotente. Tentou me sacanear' 08.11.25 23h52 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 Luta Ex-jogador Raí compara impacto do ativismo de Vini Jr. com o do paraense Sócrates Jogador brasileiro ficou marcado pela luta pela democracia no Brasil na década de 1980 10.12.24 12h14