Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Taffarel detona Leão por crítica a Ancelotti: 'Arrogante, prepotente. Tentou me sacanear'

Estadão Conteúdo

Campeão com a seleção brasileira em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Taffarel detonou Emerson Leão após o episódio ocorrido na sede da CBF, em que o ex-treinador fez uma declaração polêmica sobre técnicos estrangeiros na presença de Carlo Ancelotti. Por meio de uma postagem em suas redes sociais, o jogador revelado pelo Internacional o chamou de "arrogante e prepotente".

"Ba Leão, menos. Tu não pode falar nada do Ancelotti, foi o treinador mais arrogante e prepotente com quem trabalhei. Desde que chegou no Galo (Atlético-MG) tentou me sacanear, tu foi um bom goleiro, não precisava ter tanta inveja assim de mim", diz parte do texto postado por Taffarel.

No complemento da mensagem, o ex-goleiro gaúcho externou ainda a difícil convivência que teve com Leão durante a passagem de ambos pelo time mineiro. "Infelizmente tenho péssimas lembranças do teu trabalho, menosprezando funcionários e todos que estavam abaixo de ti. Fica quieto um pouco"

A fala polêmica de Leão aconteceu durante um evento para treinadores na sede da CBF. Ele afirmou que não gosta da invasão de treInadores estrangeiros no cenário atual do futebol. "Eu sempre disse que não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores estrangeiros", afirmou no seminário.

Na sequência do seu discurso, no entanto, ele afirmou que treinadores nacionais tem uma parcela de responsabilidade pela situação atual. "Tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que nós, os treinadores, somos os culpados da invasão de outros técnicos, que não têm nada a ver com isso".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Taffarel

Leão

Ancelotti
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto

Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição

07.11.25 17h39

Futebol

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

07.11.25 12h22

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Taffarel detona Leão por crítica a Ancelotti: 'Arrogante, prepotente. Tentou me sacanear'

08.11.25 23h52

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

FIM DE JOGO

Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B

O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio

08.11.25 18h19

Luta

Ex-jogador Raí compara impacto do ativismo de Vini Jr. com o do paraense Sócrates

Jogador brasileiro ficou marcado pela luta pela democracia no Brasil na década de 1980

10.12.24 12h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda