Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão Caio Maia 08.11.25 7h30 O Remo entra em campo neste sábado (8), às 16h, para enfrentar o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo, naquele que talvez seja o principal desafio da equipe nesta reta final da Série B do Brasileirão. O adversário, assim como o Leão, está na briga por uma vaga no G-4 da Segundona, mas ostenta um bom retrospecto em seus domínios. O Tigre não perde há cinco jogos dentro de casa. Outros fatores também contribuem para o tom desafiador do jogo. O Novorizontino é o 5º colocado da Série B, com 56 pontos, dois a menos que o Remo. Portanto, caso vença, a equipe do interior de São Paulo ultrapassa o Leão Azul na tabela, que está na 3ª colocação. Por outro lado, o Leão tem bons motivos para acreditar em um bom resultado diante do clube paulista. A equipe é a terceira melhor visitante da competição, com apenas três derrotas em 17 jogos disputados — a última delas há quatro rodadas, contra o Volta Redonda-RJ, em setembro. Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão. Pelas contas traçadas pela diretoria azulina, mais uma vitória levaria o clube de volta à Série A depois de 32 anos. Como vêm as equipes? O Remo chega para o confronto motivado, apesar de ter empatado na rodada passada com a Chapecoense, em casa, com requintes de crueldade. A equipe azulina vencia por 1 a 0 até os 52 minutos da etapa final, quando sofreu o gol que igualou o marcador. Apesar disso, a semana de trabalho no Baenão foi cercada por um clima positivo, sobretudo após a festa da torcida azulina antes do embarque da equipe rumo a São Paulo. Por outro lado, o técnico Guto Ferreira terá que lidar com algumas “dores de cabeça” dentro de campo. O meia-atacante Diego Hernandez e o volante Caio Vinícius estão suspensos pelo terceiro amarelo e não jogam diante do Novorizontino. As prováveis substituições devem ser Janderson e Pedro Costa. Assim como o Remo, o Novorizontino chega para a partida depois de um empate. Na segunda-feira (3), o Tigre do Vale empatou com o América-MG, fora de casa, por 2 a 2. No entanto, ao contrário do que ocorreu com o Leão contra a Chape, foi o time paulista que conseguiu o empate no final, aos 49 minutos do segundo tempo. A equipe não deve ter desfalques para o jogo contra o Remo. Os principais destaques ficam por conta do técnico Enderson Moreira, recordista de títulos da Série B, com três conquistas, e do meia Matheus Frizzo, dono da camisa 10 e responsável direto por nove gols do clube na Segundona. Ficha técnica Novorizontino x Remo Série B do Campeonato Brasileiro 36ª rodada Data: 9 de novembro de 2025, sábado Hora: 16h Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS) Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Gislan Antonio Garcia da Silva (MT) Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP) Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira. Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Jorge; Pedro Castro, Nathan Camargo e Nathan Pescador; Janderson, Pedro Rocha e Nico Ferreira. Técnico: Guto Ferreira. 