Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto

O Grêmio Novorizontino chega ao confronto com o Remo embalado num perfil muito claro: defesa consistente, transições verticais e perigo pelas laterais. Os números confirmam essa identidade tática e explicam por que o duelo deste sábado (8), às 16h, em Novo Horizonte, vale muito mais que três pontos, põe frente a frente duas equipes que brigam diretamente pelo acesso à Série A.

Defesa que sustenta ambições

A solidez defensiva é a base do time paulista. Com apenas 30 gols sofridos na Série B (2º melhor saldo defensivo da competição), o Novorizontino consegue transformar jogos equilibrados em pontuações positivas. É também o 3º time com mais jogos sem sofrer gols (14), índice raro e decisivo num campeonato tão apertado. Outro dado que reforça o controle defensivo: o clube concede poucos pênaltis (apenas 3 em 35 rodadas), o que reduz fontes de risco direto e dá estabilidade ao setor.

Ataque com verticalidade e intensidade pelas laterais

No ataque, o Novorizontino não aposta em posse estatística, mas em eficiência de exploração. É o 3º time que mais finaliza, com média de 15 finalizações por jogo, e um dos que mais procuram a bola longa: 3º no ranking de bolas longas certas (22,9 por partida), sinal de um plano de jogo que prioriza agilidade e transição rápida. A presença forte dos flancos também aparece nas estatísticas: 4º time que mais acerta cruzamentos (5,5 por jogo), o que combina com a intenção de trabalhar bolas aéreas e infiltrações pela linha de fundo.

Apesar do equilíbrio tático, o Novorizontino aparece entre os que mais receberam cartões vermelhos (5º, com 8 expulsões). Isso indica que, em jogos mais nervosos ou de alto risco, a equipe pode perder agentes importantes por suspensão, algo a ser monitorado tanto por eles quanto pelos adversários na reta final.

Com 56 pontos, o Novorizontino ocupa atualmente o 5° lugar na tabela. A partida é, portanto, um confronto direto por vaga no G4: vitória paulista e ingresso ao pelotão de cima; vitória do Remo e passo largo rumo ao acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal+.