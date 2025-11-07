Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição Iury Costa 07.11.25 17h39 Confronto ocorre neste sábado em Novo Horizonte. (Ozzair Jr. / Novorizontino) O Grêmio Novorizontino chega ao confronto com o Remo embalado num perfil muito claro: defesa consistente, transições verticais e perigo pelas laterais. Os números confirmam essa identidade tática e explicam por que o duelo deste sábado (8), às 16h, em Novo Horizonte, vale muito mais que três pontos, põe frente a frente duas equipes que brigam diretamente pelo acesso à Série A. Defesa que sustenta ambições A solidez defensiva é a base do time paulista. Com apenas 30 gols sofridos na Série B (2º melhor saldo defensivo da competição), o Novorizontino consegue transformar jogos equilibrados em pontuações positivas. É também o 3º time com mais jogos sem sofrer gols (14), índice raro e decisivo num campeonato tão apertado. Outro dado que reforça o controle defensivo: o clube concede poucos pênaltis (apenas 3 em 35 rodadas), o que reduz fontes de risco direto e dá estabilidade ao setor. VEJA MAIS Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa Remo tem segundo maior crescimento nas redes sociais em outubro, mas ainda segue atrás do Paysandu Clube azulino soma 80 mil novos seguidores e supera gigantes do futebol brasileiro; levantamento é do Ibope Repucom Ataque com verticalidade e intensidade pelas laterais No ataque, o Novorizontino não aposta em posse estatística, mas em eficiência de exploração. É o 3º time que mais finaliza, com média de 15 finalizações por jogo, e um dos que mais procuram a bola longa: 3º no ranking de bolas longas certas (22,9 por partida), sinal de um plano de jogo que prioriza agilidade e transição rápida. A presença forte dos flancos também aparece nas estatísticas: 4º time que mais acerta cruzamentos (5,5 por jogo), o que combina com a intenção de trabalhar bolas aéreas e infiltrações pela linha de fundo. Apesar do equilíbrio tático, o Novorizontino aparece entre os que mais receberam cartões vermelhos (5º, com 8 expulsões). Isso indica que, em jogos mais nervosos ou de alto risco, a equipe pode perder agentes importantes por suspensão, algo a ser monitorado tanto por eles quanto pelos adversários na reta final. Com 56 pontos, o Novorizontino ocupa atualmente o 5° lugar na tabela. A partida é, portanto, um confronto direto por vaga no G4: vitória paulista e ingresso ao pelotão de cima; vitória do Remo e passo largo rumo ao acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Palavras-chave remo série b esportes grêmio novorizontino 