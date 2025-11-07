Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

Caio Maia
fonte

Nova camisa do Bragantino para 2026 (Divulgação/ Instagram)

O Bragantino apresentou oficialmente os uniformes que serão utilizados na temporada 2026. As camisas foram apresentados por meio das redes sociais do Tubarão e tem como tema: “A garra, o orgulho e a paixão de um povo que carrega o Bragantino no coração”. A ideia é destacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

O novo uniforme principal é predominantemente azul, com listras verticais vermelhas e detalhes brancos nas mangas e em finas faixas que cruzam o tecido. Já o modelo reserva traz o branco como cor base, com faixas horizontais em azul e vermelho — uma homenagem às tradições do clube bragantino. Ambos os modelos apresentam detalhes em alto relevo que remetem à cultura local e à história do Bragantino-PA.

Em 2026, o Tubarão de Bragança disputará pela nona vez consecutiva a elite do Campeonato Paraense. Além do estadual, o clube também vive a expectativa de ser confirmado como o quinto representante do Pará na Copa do Brasil do próximo ano — decisão que ainda depende da Federação Paraense de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

bragantino

camisas
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Saudita

Al-Najma x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Saudita

Al Najma e Al Hilal jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

07.11.25 13h30

Futebol

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

07.11.25 12h22

Copa do Mundo Sub 17

Brasil x Indonésia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pela Copa do Mundo Sub-17

A seleção brasileira joga contra a seleção indonésia pela Copa do Mundo Sub 17; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

07.11.25 11h00

Campeonato Saudita

Al Fateh x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Saudita

Al-Fateh e Al-Taawon jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

07.11.25 10h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

07.11.25 9h28

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda