Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. Caio Maia 07.11.25 12h22 Nova camisa do Bragantino para 2026 (Divulgação/ Instagram) O Bragantino apresentou oficialmente os uniformes que serão utilizados na temporada 2026. As camisas foram apresentados por meio das redes sociais do Tubarão e tem como tema: "A garra, o orgulho e a paixão de um povo que carrega o Bragantino no coração". A ideia é destacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O novo uniforme principal é predominantemente azul, com listras verticais vermelhas e detalhes brancos nas mangas e em finas faixas que cruzam o tecido. Já o modelo reserva traz o branco como cor base, com faixas horizontais em azul e vermelho — uma homenagem às tradições do clube bragantino. Ambos os modelos apresentam detalhes em alto relevo que remetem à cultura local e à história do Bragantino-PA. Em 2026, o Tubarão de Bragança disputará pela nona vez consecutiva a elite do Campeonato Paraense. Além do estadual, o clube também vive a expectativa de ser confirmado como o quinto representante do Pará na Copa do Brasil do próximo ano — decisão que ainda depende da Federação Paraense de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).