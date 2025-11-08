Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B

O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio

Da Redação
fonte

Leão consegue empate fora de casa (fotos: Raul Martins/Remo)

O Clube do Remo empatou em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado (8), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio. Ainda haverão outros jogos na rodada.

A partida foi marcada por um primeiro tempo truncado e de pouca criação, em razão do gramado encharcado pela forte chuva que caiu antes do jogo. O Novorizontino aproveitou melhor as condições adversas e abriu o placar na primeira chance clara: aos 23 minutos, Tavinho cruzou rasteiro e Waguininho apareceu livre na pequena área para completar para o gol.

Pouco depois, o atacante do time paulista foi expulso por uma entrada dura em Marcelinho, do Remo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, aplicou o vermelho direto. Marcelinho deixou o campo chorando e foi substituído por Pedro Costa.

Mesmo com um jogador a mais durante boa parte da partida, o Remo teve dificuldades para se impor. A equipe de Guto Ferreira pouco criou na etapa inicial, limitando-se a finalizações de longa distância, como a tentativa de Pedro Castro, que passou longe do gol. O Novorizontino, mesmo em desvantagem numérica, ainda levou perigo em uma cabeçada de César Martins, que saiu pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Leão cresceu em campo. Logo nos primeiros minutos, o técnico azulino fez alterações para dar mais fôlego ao meio-campo e ao ataque, com as entradas de João Pedro e Sávio. A pressão deu resultado aos 16 minutos: após jogada iniciada por Nico Ferreira pela esquerda, a bola ficou viva na área, tocou no jogador do Novorizontino Mayk e morreu no gol. 

O gol incendiou o jogo, e o Remo quase virou aos 39 minutos, quando Sávio acertou a trave em chute rasteiro. O time paraense seguiu pressionando, mas não conseguiu superar a defesa paulista, que se fechou nos minutos finais para garantir o empate.

O duelo ainda teve momentos de tensão, com três cartões amarelos aplicados pelo árbitro no segundo tempo — para Jordi, Robson e Luís Oyama, todos do Novorizontino. Apesar do equilíbrio, o Remo deixou o interior de São Paulo com um ponto importante, que mantém o time firme na briga pelo acesso.

Com o resultado, o Leão Azul soma 59 pontos e segue na segunda colocação da Série B. O próximo compromisso da equipe será contra o Avaí, em Santa Catarina, onde tentará dar mais um passo rumo à elite do futebol brasileiro.

Ficha técnica
Campeonato Brasileiro – Série B – 36ª rodada
Data: 8 de novembro de 2025
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), Novo Horizonte (SP)
Horário: 16h

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa), Klaus, Kayky Almeida, Jorge (Sávio); Pedro Castro, Nathan Camargo (João Pedro), Panagiots, Jaderson, Nico Ferreira e Pedro Rocha.Técnico: Guto Ferreira

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Lucca (Robson), Tavinho (Léo Tocantins), Rômulo (Bruno José), Dantas, Waguininho, César Martins, Fábio Matheus e Mayk.
Técnico: Enderson Moreira

Arbitragem:
• Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
• Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gislan Antonio Garcia da Silva (MT)
• Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)
 

Palavras-chave

clube do remo

novorizontino

serie b
Remo
