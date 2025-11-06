Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 Iury Costa 06.11.25 16h14 Ignacio recebe um elenco rebaixado e em desmanche para enfrentar o líder da Série B. (Foto: Reprodução/Papão TV) Em meio a um cenário conturbado, com o rebaixamento confirmado e um elenco em processo de desmanche, o Paysandu volta a ter um técnico paraense à beira do campo após 15 anos. Ignacio Neto, de 39 anos, natural de Belém, será o responsável por comandar o Papão diante do líder Coritiba, em partida marcada para este domingo (9), às 20h30, na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O último técnico paraense a comandar o Paysandu havia sido Charles Guerreiro, campeão estadual em 2010. Naquele ano, o time bicolor chegou às quartas de final da Série C, parando apenas diante do Salgueiro no jogo do acesso. Desde então, o clube teve 40 trocas de comando técnico, com nomes marcantes como Hélio dos Anjos, responsável pelo acesso em 2023, e Márcio Fernandes, que evitou o rebaixamento em 2024. VEJA MAIS Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor' Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores Ignacio estreia diante de um desafio dos mais duros: encarar o líder Coritiba, que busca confirmar o retorno à elite nacional. O Paysandu terá desfalques importantes, como Edilson, suspenso, e Thalisson, que negocia sua saída antecipada. Apesar da fase delicada, o Papão é o único time da Série B que ainda não cedeu pontos ao Coxa. No primeiro turno, mesmo em situação difícil na tabela, o time paraense surpreendeu ao vencer por 5 a 2, no Couto Pereira, com gols de Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Marlon Douglas. Agora, em um contexto completamente diferente, o duelo na Curuzu representa não apenas um teste para Ignacio Neto, mas também a chance de o Papão encerrar a temporada com dignidade e, quem sabe, iniciar uma nova fase apostando em talentos locais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b ignácio neto esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 MOTIVADO Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor' Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores 05.11.25 19h38 Futebol Paysandu goleia o Tocantinópolis em casa e avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Após vencer o primeiro confronto, os bicolores confirmaram o favoritismo em casa e agora esperam o vencedor de 05.11.25 18h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41