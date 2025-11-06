Capa Jornal Amazônia
Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos

Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025

Iury Costa
fonte

Ignacio recebe um elenco rebaixado e em desmanche para enfrentar o líder da Série B. (Foto: Reprodução/Papão TV)

Em meio a um cenário conturbado, com o rebaixamento confirmado e um elenco em processo de desmanche, o Paysandu volta a ter um técnico paraense à beira do campo após 15 anos. Ignacio Neto, de 39 anos, natural de Belém, será o responsável por comandar o Papão diante do líder Coritiba, em partida marcada para este domingo (9), às 20h30, na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão.

O último técnico paraense a comandar o Paysandu havia sido Charles Guerreiro, campeão estadual em 2010. Naquele ano, o time bicolor chegou às quartas de final da Série C, parando apenas diante do Salgueiro no jogo do acesso.

Desde então, o clube teve 40 trocas de comando técnico, com nomes marcantes como Hélio dos Anjos, responsável pelo acesso em 2023, e Márcio Fernandes, que evitou o rebaixamento em 2024.

Ignacio estreia diante de um desafio dos mais duros: encarar o líder Coritiba, que busca confirmar o retorno à elite nacional. O Paysandu terá desfalques importantes, como Edilson, suspenso, e Thalisson, que negocia sua saída antecipada.

Apesar da fase delicada, o Papão é o único time da Série B que ainda não cedeu pontos ao Coxa. No primeiro turno, mesmo em situação difícil na tabela, o time paraense surpreendeu ao vencer por 5 a 2, no Couto Pereira, com gols de Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Marlon Douglas.

Agora, em um contexto completamente diferente, o duelo na Curuzu representa não apenas um teste para Ignacio Neto, mas também a chance de o Papão encerrar a temporada com dignidade e, quem sabe, iniciar uma nova fase apostando em talentos locais.

 

Palavras-chave

paysandu

série b

ignácio neto

esportes

Paysandu
.
