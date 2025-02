Duelo de torcidas: Paysandu prepara festa inédita no Re-Pa com mosaicos e bandeirão

As torcidas prometem transformar o Mangueirão em um verdadeiro espetáculo no clássico Re-Pa do próximo domingo (23). Após a torcida do Remo anunciar a realização de mosaicos e bandeirão, a Comissão de Festas Bicolor, organização que reúne torcedores do Paysandu, confirmou nesta sexta-feira (21) que conseguiu alcançar sua meta e irá também realizar uma grande festa na arquibancada.

O destaque da mobilização fica por conta da execução simultânea de quatro elementos visuais: um mosaico com placas, um bandeirão descendo sobre a torcida, dois mosaicos 3D e um mosaico permanente, algo inédito na história do clube. Segundo a organização, a torcida bicolor financiou integralmente a estrutura do espetáculo.

"Conseguimos, Fiel! Mais uma vez a torcida do Paysandu bancou todo o espetáculo!" comemorou a Comissão de Festas Bicolor em suas redes sociais. "Serão quatro itens ao mesmo tempo. Totalmente pensados, cronometrados e executados por nós. Loucura!", complementou.

O anúncio veio pouco depois da torcida azulina também divulgar que prepara um grande espetáculo para o clássico, com medidas semelhantes. O cenário promete uma disputa acirrada dentro e fora de campo, com as torcidas protagonizando um show à parte na arquibancada.

A Comissão de Festas Bicolor destacou que divulgará em breve, em suas redes sociais, os detalhes sobre a execução dos mosaicos, com o objetivo de orientar exatamente o que os torcedores devem fazer e viralizar o momento histórico.

O Re-Pa deste domingo será o primeiro do ano e, além da rivalidade dentro de campo, promete ser um espetáculo visual inédito no Mangueirão. A expectativa é de casa cheia. Os ingressos para arquibancada foram esgotados por ambas as torcidas.