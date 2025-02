Reforço argentino do Paysandu conta como conheceu o clube: 'Ganhou do Boca'

O zagueiro argentino Joaquín Novillo, de 27 anos, está oficialmente à disposição do técnico Luizinho Lopes para reforçar a defesa do Paysandu no maior clássico da Amazônia. Após semanas de preparação física e trabalhos específicos, o jogador finalmente poderá vestir a camisa bicolor em campo e logo no Re-Pa deste domingo (23), no Mangueirão, o primeiro do ano.

Anunciado em 2 de fevereiro, Novillo chegou ao Paysandu com uma bagagem de respeito, tendo passado por clubes tradicionais da Argentina como Racing, Belgrano e Huracán. Seu processo de integração ao elenco levou mais tempo do que o esperado, mas agora ele garante estar pronto para a estreia.

"Tenho controlado muito a ansiedade, o professor melhora muito. Sabia que estava bem fisicamente, mas obviamente o clube também vinha fazendo trabalhos a mais, e é por isso que fiquei tanto tempo fora do grupo. Mas pude superar todas as questões físicas e agora estou entrando no grupo, que era o que mais queria", disse o defensor em entrevista nesta sexta-feira (21), na Curuzu.

Primeiro contato com o Paysandu

Mesmo antes de sua chegada ao Brasil, Joaquín Novillo já conhecia a história do Papão. O jogador revelou que ouviu falar do clube pela primeira vez em 2003, quando o Papão venceu o Boca Juniors em plena Bombonera, na Libertadores daquele ano.

"Conheci em 2003, quando ganhou do Boca na Bombonera pela Libertadores. Aí foi a primeira vez que escutei do Paysandu. Depois soube que é o maior clube da Amazônia, duas vezes campeão do Brasileirão [Série B], quatro Copas Verdes. É o que se conhece, um clube muito grande", afirmou o zagueiro.

Clássico Re-Pa: uma estreia de peso

Começar sua trajetória no Paysandu justamente em um Re-Pa torna a experiência ainda mais especial para Novillo. O jogador diz que já sabia da alta rivalidade entre os clubes, mas se surpreendeu ao descobrir que é o confronto mais disputado do futebol mundial.

"É um jogo muito importante. Eu sabia que era um clássico muito jogado, mas não sabia que era o mais jogado do mundo, e isso é um privilégio, uma honra e uma responsabilidade muito grande jogar essa partida. Estou muito contente que seja minha primeira partida no clube, uma partida que é a mais importante do ano, pois os clássicos, por mais que sejam pelo Paraense, pela Série B, por onde seja, são partidas à parte", declarou.

Apoio da torcida

O argentino também já teve contato com a força da Fiel Bicolor e fez questão de elogiar as festas promovidas pelos torcedores do Lobo, principalmente os mosaicos. "Sim, vi os mosaicos que fazem, que são muito famosos, os vi e são muito bons. A verdade é que são únicos no mundo e muito lindos. Domingo vai ser uma festa", finalizou.

Com a expectativa alta para a estreia, Joaquín Novillo entra como mais uma opção em um setor defensivo que passa por ajustes desde a chegada de Luizinho Lopes. Agora, o argentino disputa uma das vagas com o uruguaio Quintana, o paraguaio Martínez e Lucca, jovem da base bicolor.