É dia de Re-Pa! Pela primeira vez no ano, Remo e Paysandu se enfrentam no Mangueirão

Remo e Paysandu se enfrentam pela primeira vez na temporada neste domingo (23), no Mangueirão. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paraense, mas a dupla Re-Pa já está classificada para a próxima fase do torneio. No entanto, em clássico, ninguém quer perder, por isso, neste encontro, que será o de número 776 entre os times, as expectativas estão altas.

Para o duelo, os ingressos das arquibancadas foram vendidos. O Leão Azul esgotou os seus lotes em pouco mais de um dia. Com isso, a promessa é de casa cheia. Além disso, a torcida azulina prometeu uma grande festa, com direito a mosaico especial.

O Remo é o líder do campeonato. Invicto, o Leão Azul soma 16 pontos, conquistados em cinco vitórias e um empate. Já o Paysandu é o segundo colocado, com 13 pontos. O Bicola tem uma derrota no Parazão, para o Santa Rosa, na quarta rodada.

VEJA MAIS

Mesmo com campanhas, em números, até parecidas, o Papão vive uma instabilidade por conta das apresentações da equipe, que não têm convencido os dirigentes e torcedores. Esse problema provocou a queda do treinador Márcio Fernandes. No lugar do experiente técnico, o Paysandu contratou Luizinho Lopes, que fará sua estreia em Re-Pa.

O comandante está à frente da equipe há apenas dois jogos e terá um teste de fogo no duelo contra o Remo. Do outro lado, Rodrigo Santana também faz sua estreia no clássico paraense. Responsável por reorganizar e conquistar o acesso à Série B, o treinador ainda não havia tido a oportunidade de disputar um Re-Pa. Com mais tempo de trabalho, o treinador pode levar vantagem no confronto direto contra o rival.

Além dos dois, vários jogadores, como Kadu, Klaus, Maxwell, Felipe Vizeu, Pedro Rocha, Rossi, PK, Mattia Cavalleri e outros, disputam pela primeira vez o Re-Pa.

Retrospecto

O Leão Azul e o Papão já se enfrentaram 775 vezes. No geral, o Remo leva vantagem no número de vitórias, com 268 vitórias, 25 a mais que o Paysandu, que tem 243. Em 264 oportunidades, o duelo terminou empatado. No entanto, em um retrospecto recente, o time bicolor não sabe o que é perder há oito jogos, com quatro triunfos e quatro empates.

A última vez que o Leão Azul venceu o Papão foi em março de 2023. Desde então, o Paysandu tem sido superior ao rival, com destaque para a conquista do 50º título do Parazão em 2024. Assim, neste domingo, a equipe azulina vai com tudo para deixar esse retrospecto para trás e sair com a vitória.

Panorama

Nesse sentido, o Remo está bem posicionado no confronto direto com o rival. Nesta primeira fase do Parazão, o clube azulino tem a melhor campanha, com direito à melhor defesa e ataque.

O Leão Azul já balançou as redes 16 vezes na competição e só sofreu dois gols. Enquanto isso, o Paysandu marcou em 12 oportunidades, mas levou seis gols, sendo a segunda defesa mais vazada entre os cinco primeiros colocados da tabela.

Assim, os problemas na defesa bicolor têm sido uma grande questão para o treinador Luizinho Lopes, que tem tentado corrigir o problema, principalmente para o Re-Pa, já que, do outro lado, vai encontrar um ataque com nomes como Adaílton, Felipe Vizeu, Ytalo, Maxwell e Pedro Rocha, todos com gols na competição.

Além disso, no setor defensivo, além da linha de três zagueiros de Rodrigo Santana, o Remo tem o goleiro Marcelo Rangel, que ainda não sofreu gols nesta temporada. Os dois gols que o clube sofreu foram com Léo Lang como titular.

Apesar de o Remo parecer estar em um momento melhor neste início de temporada, a equipe ainda tem alguns problemas de entrosamento e organização em campo. Com isso, o duelo segue aberto e, principalmente, se tratando do clássico Re-Pa, a vantagem quase não existe.

Além disso, mesmo com os dois clubes classificados, o duelo pode impactar na liderança do campeonato. Caso o Papão vença o jogo, a equipe empata com os azulino e pode supera-los caso vença na última rodada e o Remo tropece.

Desfalques

Para o duelo, o Paysandu não poderá contar com o paraguaio Pedro Delvalle, que está suspenso após receber o terceiro amarelo no jogo contra o Independente. Além dele, Luizinho Lopes ainda deve ter que lidar com as possíveis ausências de Iarley e Luan Freitas, que se recuperam de lesões na coxa, e do argentino Borasi, que ficou de fora da última partida por conta de uma entorse no tornozelo e ainda é dúvida. Se ausência do atacante for confirmada, o técnico pode optar por colocar Marlon ou Cavalleri no lugar do jogador.

Já do lado azulino, as dúvidas giram em torno dos meias Guty, que sofreu uma fratura exposta no nariz durante jogo contra o São Raimundo-RR na Copa Verde, e Dener, que se recupera de lesão na coxa direita. Além deles, o lateral-esquerdo Edson Kauã, que teve concussão cerebral, voltou a treinar com uma proteção na cabeça, assim como Guty usou uma máscara no rosto, e pode ser relacionado.

História

Neste domingo, todas as atenções estarão voltadas para o Mangueirão. O clássico Re-Pa é considerado o mais disputado do mundo e envolve não apenas os clubes, mas uma legião de torcedores apaixonados pelo futebol. Hoje, mais um capítulo da rica história desses dois times será escrito.

A partida terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance e narração na Rádio Liberal+.

Ficha Técnica

Remo x Paysandu

7ª rodada - Campeonato Paraense

Data: 23/02/2025

Local: Estádio Mangueirão - Belém-PA

Hora: 17h

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Fábio Pereira (TO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Remo: Marcelo Rangel; Kadu (Adaílton), Rafael Castro, Klaus, Sávio; Marcelinho, Pedro Castro, Jaderson, Dodô; Maxwell (Pedro Rocha) e Ytalo (Felipe Vizeu).

Técnico: Rodrigo Santana

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Martinez, PK (Kevyn); Leandro Vilela, Espinoza, Matheus Vargas; Rossi, Cavalleri ou Marlon (Borasi) e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes