Paysandu não sofria derrota na Curuzu há mais de um ano; saiba mais

O Paysandu perdeu por 3 a 1 para o Novorizontino, na última segunda-feira (29/7), em partida válida pela 18ª rodada da Série B. A derrota marcou a quebra de um grande número do time na “era Hélio dos Anjos”, a quebra da invencibilidade de mais de um ano no Estádio da Curuzu.

A última derrota do Papão na Curuzu havia sido contra o Brusque-SC, pela 11ª rodada da Série C, em 1 de julho de 2023. Naquela ocasião, o Papão perdeu por 2 a 0, e o técnico Hélio dos Anjos estava estreando no retorno ao comando da equipe bicolor.

No entanto, o primeiro revés na Curuzu na temporada, fez o retrospecto cair. Em entrevista após a partida, Hélio dos Anjos falou sobre a quebra na invencibilidade, e afirmou estar chateado por não conseguir manter os números.

"Eu valorizo invencibilidade, eu não sou daqueles treinadores que diz que 'é melhor perder para acabar com isso'. Não, invencibilidade foi feita para ser mantida. E nós temos exatamente 13 meses que a gente não perdia [na Curuzu]. Faz parte", disse o treinador.

"Eu fico chateado. Eu não toco nesse assunto com o grupo de 'vamos jogar para não perder a invencibilidade'. A invencibilidade é consequência do resultado. Quebrou? Quebrou. O meu sentimento é de tristeza porque, na minha visão, foi para um time que chegou aqui e nos atropelou. Foi um time que jogou de campo aberto, jogou forte, nós jogamos forte e eu estou feliz com a atuação, não com o resultado", completou.

O Papão volta a campo na 19ª rodada da Segundona na próxima segunda-feira (05/7), mas desta vez fora de casa, contra o Vila Nova-GO. A partida rola a partir das 21h, no Estádio Onésio Alvarenga, em Goiânia (GO). A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.