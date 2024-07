'A decisão é minha', diz Hélio dos Anjos sobre Nicolas jogar com lesões no Paysandu

O Paysandu não passou por bons momentos no Estádio da Curuzu e foi derrotado pelo Novorizontino, na última segunda-feira (29), em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre a situação do time, e do atacante Nicolas, que saiu de campo lesionado aos 18 minutos do primeiro tempo.

O artilheiro do Papão na temporada já havia chegado para o jogo após se recuperar de um problema físico da partida anterior, contra o Brusque. De acordo com Hélio dos Anjos, os problemas físicos foram diferentes e ele assumiu a responsabilidade por colocar o atacante em campo na Curuzu.

"O Nicolas não machucou o mesmo músculo. Ele machucou o anterior da perna direita [contra o Novorizontino]. O outro problema tinha sido no posterior da coxa esquerda, para deixar claro. Tudo o que tinha que fazer com o Nicolas, nós fizemos. Tudo. Você acha que um jogador como o Nicolas vai apresentar um problema muscular e nós não vamos fazer ressonância magnética dele? Claro. Nem edema. E olha que, dando edema, o Lucas [Maia] passou por esse mesmo processo e jogou dando edema. [No Nicolas] Zerado, zerado"explicou o técnico.

"Fizemos tratamento, fomos colocando ele em condições de movimentos funcionais do futebol. Zero. Hoje, na hora que o Nicolas acordou, eu já estava aqui dentro do clube. E ele 'professor, estou zero'. Foi para o processo de tratamento ainda, ficou aqui, tratou, fez os movimentos novamente. Ontem [domingo] o Nicolas deu sprint de 27km/h. Ele fez quatro sprints de 27km/h. Então isso é a situação de jogo. Ele fez todo o processo, mas, mesmo assim, quem decide sou eu. Eu tenho as informações do DM, discuto, passo, venho. A responsabilidade é do Hélio dos Anjos. Acabou", disse.

"Só eu sei o que o Nicolas e o departamento médico fizeram para o Nicolas estar dentro de campo. E digo mais uma coisa: a decisão final de colocar ele no campo é minha. Eu peguei subsídios, discutimos, fizemos os testes que tínhamos que fazer, fizemos tudo. A decisão é minha. Não é departamento médico, não é ninguém. Só eu sei o que o Nicolas fez para estar dentro de campo, o quanto o departamento médico trabalhou para colocar ele dentro de campo", completou.

Ainda não se sabe qual o atual estado de Nicolas, que retornou ao Departamento Médico para tratar a nova lesão. A expectativa é que o jogador se recupere até o próximo desafio do Papão, na próxima segunda-feira (05/8), contra o Vila Nova-GO, fora de casa.