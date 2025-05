Paysandu encara o Novorizontino fora de casa em busca da primeira vitória na Série B 2025

Neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), o Paysandu visita o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto representa mais uma tentativa do time paraense de conquistar a primeira vitória na competição, além de quebrar um tabu: o Papão nunca venceu o adversário paulista.

O Paysandu chega pressionado, ocupando a vice-lanterna, com quatro pontos em oito jogos e ainda sem triunfos. Apesar da campanha fraca, o time conseguiu arrancar quatro empates nas últimas cinco partidas, o que indica uma leve resistência defensiva, mas a falta de vitórias mantém a torcida apreensiva. A grande preocupação da comissão técnica está no departamento médico: o número de jogadores lesionados pode deixar o banco de reservas desfalcado, exigindo ainda mais superação do elenco.

Já o Novorizontino tenta manter a boa fase na Série B após vencer o Athletic por 2 a 0 na última rodada. Mesmo vindo de eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, a equipe paulista ocupa a nona colocação e busca encostar no G-4. O técnico terá um desfalque importante: o zagueiro Rafael Donato, suspenso após cartão na rodada anterior.

Este será apenas o terceiro encontro entre as equipes, todos pela Série B. Até agora, vantagem total do Novorizontino, que venceu as duas partidas realizadas em 2024. Para o Paysandu, a partida é uma chance de mudar a história do confronto e iniciar uma reação necessária para escapar da parte de baixo da tabela.

Ficha Técnica

Data: 25/05

Hora: 16h

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Patrick Brey; Luís Oyama, Willian Farias e Matheus Frizzo; Bruno José, Nathan Fogaça e Léo Natel.

Técnico: Umberto Louzer

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; Leandro Vilela, André Lima e Matheus Vargas; Rossi, Benítez e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes