Em Recife, Paysandu divulga vídeo do último treino antes de jogo que pode dar acesso à Série B; veja

O Paysandu divulgou imagens do último treino da equipe antes da partida contra o Botafogo-PB, que pode definir o acesso do clube para a Série B nacional. A movimentação foi realizada no CT do Retrô, no Recife, onde a delegação alviceleste está hospedada. O time parte neste sábado (23) de ônibus para João Pessoa, onde enfrenta o Belo pela 4ª rodada do quadrangular da Série C.

Os bicolores têm a possibilidade de assegurar o acesso à Série B de maneira antecipada. Para isso, precisam vencer o Botafogo-PB e esperar que o Volta Redonda vença o Amazonas, no Rio de Janeiro. O Papão não participa da Segundona do futebol nacional desde 2018, quando foi rebaixado na última rodada do torneio, após uma derrota contra o Atlético-GO.

Uma das novidades da equipe para a partida é a presença do volante Geovane. O jogador teve problemas musculares no duelo contra o Botafogo-PB na última semana, no Mangueirão, e foi substituído pelo também volante Arthur. De volta às atividades, ele comentou sobre o apoio do torcedor e a possibilidade do acesso antecipado.

"Eu não tenho nem palavras para a torcida do Paysandu, eles sempre fazem o melhor. Isso mostra que estamos no caminho certo para alcançar os objetivos. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de defender as cores do Paysandu. As expectativas pelo acesso são as melhores possíveis, o grupo está fechado e focado nisso. A semana foi boa, com uma preparação importante", afirmou Geovane.

O Paysandu entra em campo neste sábado (23), às 16h, contra o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão. O jogo é válido pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Série C. Acompanhe a cobertura completa do duelo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.