Paysandu divulga nota de pesar pela morte da cantora Marília Mendonça

O Paysandu publicou, no início da noite desta sexta-feira (5), uma nota de pesar pela morte da cantora e compositora Marília Mendonça. O clube disse que se solidariza com os familiares, amigos e fãs da cantora, assim como as demais vítimas do acidente aéreo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta das 15h30. Na aeronave, estavam cinco pessoas, incluindo Marília, o produtor Henrique Bahia, um assessor, o piloto e o copiloto.

