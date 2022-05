Paysandu apresenta novo coordenador da base, que defende: 'Temos de profissionalizar'

O Paysandu anunciou pelo site oficial que tem um novo coordenador das divisões de base do clube. Bruno Almeida foi contratado para atuar junto às categorias sub-15, sub-17 e sub-20, a fim de agregar na formação e captação de atletas. Bruno, que é natural de Goiânia (GO), já começou os trabalhos no clube da Curuzu e falou sobre os planos traçados, além de defender a profissionalização do setor.

“Primeiro temos de profissionalizar a nossa base, porque só com a profissionalização que vamos, de fato, conseguir formar jogadores para servir de ativo financeiro para o clube. Isso vai demandar um tempo maior que de costume, mas startando agora, podemos colher os frutos lá na frente”, projetou.

Bruno Almeida é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e possui especialização em futebol pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Bruno também possui Licença para treinador categoria B da CBF Academy.