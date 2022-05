Paysandu anuncia contrato de patrocínio com empresa da indústria de farinha de trigo

O Paysandu anunciou pelo site oficial do clube um novo contrato de patrocínio. É com o Grupo Ocrim, por meio das marcas Mirella e Trigolino, empresa da indústria de farinha de trigo. O contrato é válido por 12 meses e a empresa estampará a parte inferior da frente da camisa do Papão.

“Essa é uma parceria antiga que sempre trouxe bons frutos para ambas as partes. Estamos muito felizes com a retomada de patrocínio do Grupo Ocrim", disse o presidente do clube, Mauricio Ettinger. O Grupo já patrocinou o Paysandu no biênio 2017/18 e agora está de volta à equipe da Curuzu.

"Para a empresa é muito importante apoiar um dos principais clubes do cenário esportivo nacional. Estamos muito orgulhosos e temos certeza de que essa parceria será um sucesso", afirmou a gerente de marketing, Daniele Tomé.

Grupo Ocrim

O Grupo Ocrim é detentor das marcas de farinha de trigo Mirella e Trigolar, que possuem uma gama de produtos para panificação, confeitaria, pizzaria, uso doméstico, linhas orgânicas e integrais. A companhia tem marcas de massas alimentícias, biscoitos e rações no portfólio, com fábricas em Ananindeua e Belém.