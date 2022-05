Após sofrer trauma, ídolo do Paysandu passa por cirurgia e segue em recuperação; saiba mais

Considerado o maior jogador da história do Paysandu, o ex-atacante Quarentinha, hoje com 87 anos, precisou fazer uma intervenção médica às pressas, depois de sofrer um trauma decorrente queda na rua, em Belém. A causa do desequilíbrio, segundo a família, teria sido o desnível da calçada. Durante os exames de rotina, descobriu-se que o idoso estava com a pressão arterial elevada e exposto ao risco de infarto a qualquer momento.

A informação foi repassada pelo filho do ex-atleta, o médico Paulo Marcelo Braga, através das redes sociais. Marcelo escreveu o caso em um blog e contou que durante o tratamento de uma fissura no braço esquerdo, Quarentinha foi submetido a um cateterismo cardíaco, através do punho direito, no último dia 30. Desde então ele segue internado em estado estável.

“O cateterismo cardíaco é a introdução de um cateter através de um vaso (na virilha ou no punho) e direcionado ao coração para identificar obstrução. O procedimento vai evitar ele infartar em algum momento. Ele está estável, mas não está descartada a angioplastia”, explica.

A angioplastia, conforme o médico, “é um tratamento, sem cirurgia, das obstruções das artérias coronárias, com a introdução de um cateter balão, com o a intenção de aumentar a irrigação do fluxo sanguíneo para o coração e causar a desobstrução”, complementa. Por fim, a família informa que o Quarentinha segue em observação, aguardando a alta médica, para continuar a recuperação com acompanhamento cardiológico especializado.

História no Paysandu

Quarentinha é considerado o maior atleta do futebol paraense no século XX e o maior campeão estadual por um único clube, em toda história do futebol brasileiro. Ao longo de 18 anos vestindo a camisa do Paysandu, entre os anos de 1965 e 1973, o meio-campista conquistou 12 títulos paraenses, que incluem dois bi-campeonatos (1956/57 e 1971/72) e dois tricampeonatos (1961/62/63 e 1965/66/67).

Seus feitos pelo Papão da Curuzu o colocaram no posto de maior ídolo da história do clube. Ao todo, Quarentinha disputou cerca de 750 partidas e marcou 68 gols, além de ter sido o jogador que mais vezes disputou o clássico Re x Pa, com 135 partidas disputadas e 12 gols marcados.

Estátua de Quarentinha no estádio da Curuzu

Em 2014, na ocasião de seus 80 anos, a diretoria do clube mandou confeccionar uma estátua em homenagem à história construída entre o atleta e o clube. O projeto foi executado pelo arquiteto e escultor Alacy Rodrigues, em fibra de vidro, colocando Quarentinha no hall dos grandes atletas da história, como Zico, Romário, Zagallo e o português Eusébio, homenageados com estátuas em seus respectivos clubes de maior projeção.