Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia Igor Wilson 09.04.26 8h00 Equipe viajou para Manaus na tarde de ontem (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu volta a campo na noite desta quinta-feira (9), às 20h30, para encarar o Nacional (AM), na Arena da Amazônia, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Norte. O confronto reúne duas equipes tradicionais da região, mas com estratégias bem diferentes para o momento da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Do lado bicolor, a tendência é de repetição do planejamento adotado na rodada anterior: equipe alternativa em campo para preservar os titulares visando a Série C. A comissão técnica deve mandar a campo um time muito semelhante ao que atuou na derrota para o Guaporé, em Rondônia, quando o auxiliar Elton Macaé comandou o grupo. A estratégia é considerada arriscada, especialmente após o revés que encerrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade, mas ganhou respaldo com o resultado seguinte: vitória fora de casa sobre o Volta Redonda na estreia da Série C, principal objetivo do clube na temporada. VEJA MAIS Paysandu encerra lote promocional e inicia nova venda de ingressos com preços reajustados Com cerca de 19 mil torcedores já garantidos, Papão abre novo lote para duelo contra o Vasco, no Mangueirão, com valores mais elevados a partir desta quarta-feira Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense A base do time alternativo do Papão deve ter Jean Drosny no gol, JP Galvão na lateral-direita e Cauã Dias na esquerda. A zaga tende a ser formada por Luccão e Iarley, ambos crias da base bicolor, enquanto o meio-campo pode contar com Brian Macapá, Lucas Cardoso e Solomoni — com Settimio Arthur correndo por fora após boa entrada no último jogo da competição. No ataque, sem Thalyson, que permaneceu com o grupo principal, a formação deve ter Danilo Peu, Miguel Ângelo e Klayvert. Do outro lado, o Nacional deve ir com força máxima, mesmo também tendo compromisso no fim de semana pela Série D, competição onde começou vencendo o Monte Roraima e onde agora vai enfrentar o rival Manaus. Líder do Grupo A, com quatro pontos – mesma pontuação do Guaporé, mas com vantagem no saldo de gols – o time amazonense aposta no fator casa para tentar abrir vantagem na ponta da tabela. A equipe comandada por Thiago Gomes tem como principal referência ofensiva o experiente Hernane Brocador, que deve formar o ataque ao lado de Miliano e Douglas, com Rafa Marcos e Renanzinho articulando as jogadas. A diferença de abordagem entre os clubes ajuda a desenhar o cenário da partida. Enquanto o Paysandu administra o calendário de olho na sequência da Série C — onde encara o Brusque, no primeiro jogo do time pela Série C na Curuzu —, o Nacional aposta no que tem de melhor para se consolidar na liderança e, ao mesmo tempo, ir com moral para o clássico contra o Manaus pela Série D no final de semana. Ficha Técnica Nacional x Paysandu 3ª rodada - Grupo A - Copa Norte Arena da Amazônia – 20h30 Arbitragem: Árbitro principal: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO) Assistentes: Valdebranio da Silva (RO) e Tiago Ferreira (RO) Prováveis escalações: Nacional: Caio Alan; Barbieri, Michel, Thiago e Wendel; Rodrigo, Rafa Marcos e Renanzinho; Miliano, Hernane e Douglas. Técnico: Thiago Gomes Paysandu: Jean Drosny, Cauã Dias, Luccão, Iarley, JP Galvão, Brian Macapá, Lucas Cardoso, Solomoni (Settimio Arthur), Danilo Peu, Miguel Ângelo e Klayvert. Técnico: Elton Macaé (auxiliar) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! 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