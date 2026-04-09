Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus

O Paysandu volta a campo na noite desta quinta-feira (9), às 20h30, para encarar o Nacional (AM), na Arena da Amazônia, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Norte. O confronto reúne duas equipes tradicionais da região, mas com estratégias bem diferentes para o momento da temporada.

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Do lado bicolor, a tendência é de repetição do planejamento adotado na rodada anterior: equipe alternativa em campo para preservar os titulares visando a Série C. A comissão técnica deve mandar a campo um time muito semelhante ao que atuou na derrota para o Guaporé, em Rondônia, quando o auxiliar Elton Macaé comandou o grupo. A estratégia é considerada arriscada, especialmente após o revés que encerrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade, mas ganhou respaldo com o resultado seguinte: vitória fora de casa sobre o Volta Redonda na estreia da Série C, principal objetivo do clube na temporada.

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A base do time alternativo do Papão deve ter Jean Drosny no gol, JP Galvão na lateral-direita e Cauã Dias na esquerda. A zaga tende a ser formada por Luccão e Iarley, ambos crias da base bicolor, enquanto o meio-campo pode contar com Brian Macapá, Lucas Cardoso e Solomoni — com Settimio Arthur correndo por fora após boa entrada no último jogo da competição. No ataque, sem Thalyson, que permaneceu com o grupo principal, a formação deve ter Danilo Peu, Miguel Ângelo e Klayvert.

Do outro lado, o Nacional deve ir com força máxima, mesmo também tendo compromisso no fim de semana pela Série D, competição onde começou vencendo o Monte Roraima e onde agora vai enfrentar o rival Manaus. Líder do Grupo A, com quatro pontos – mesma pontuação do Guaporé, mas com vantagem no saldo de gols – o time amazonense aposta no fator casa para tentar abrir vantagem na ponta da tabela. A equipe comandada por Thiago Gomes tem como principal referência ofensiva o experiente Hernane Brocador, que deve formar o ataque ao lado de Miliano e Douglas, com Rafa Marcos e Renanzinho articulando as jogadas.

A diferença de abordagem entre os clubes ajuda a desenhar o cenário da partida. Enquanto o Paysandu administra o calendário de olho na sequência da Série C — onde encara o Brusque, no primeiro jogo do time pela Série C na Curuzu —, o Nacional aposta no que tem de melhor para se consolidar na liderança e, ao mesmo tempo, ir com moral para o clássico contra o Manaus pela Série D no final de semana.

Ficha Técnica

Nacional x Paysandu

3ª rodada - Grupo A - Copa Norte

Arena da Amazônia – 20h30

Arbitragem:

Árbitro principal: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Assistentes: Valdebranio da Silva (RO) e Tiago Ferreira (RO)

Prováveis escalações:

Nacional: Caio Alan; Barbieri, Michel, Thiago e Wendel; Rodrigo, Rafa Marcos e Renanzinho; Miliano, Hernane e Douglas. Técnico: Thiago Gomes

Paysandu: Jean Drosny, Cauã Dias, Luccão, Iarley, JP Galvão, Brian Macapá, Lucas Cardoso, Solomoni (Settimio Arthur), Danilo Peu, Miguel Ângelo e Klayvert. Técnico: Elton Macaé (auxiliar)