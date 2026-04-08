Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista

O Paysandu enfrenta a equipe do nacional-AM, nesta quinta-feira (9), às 20h30, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela 3ª rodada da Copa Norte. O Papão está em busca da sua segunda vitória na competição e terá pela frente um time que possui no elenco vários jogadores com passagens pelo futebol paraense, incluindo atletas que vestiram as camisas do Papão e do Leão.

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A equipe do Nacional é o atual líder do grupo A, ao lado do Guaporé-RR, ambos com 4 pontos. O Naça ocupa a liderança pelo número de gols marcados e vai a campo com o que tem de melhor no elenco, que é recheado de atletas velhos conhecidos do torcedor paraense. Ao todo, o Nacional possui oito jogadores que atuaram em clubes paraenses.

Veja a lista:

Miliano

Lateral-esquerdo Milano, de 30 anos, teve passagem em Belém, quando defendeu as cores da Tuna Luso Brasiliera, na temporada 2023. Foram sete partidas com a camisa da Lusa, um gol marcado.

Alison

O paraense Alison, de 28 anos, é natural de Castanhal (PA) e defendeu o Jappim da Estrada em três temporadas. A primeira em 2018 e 2019 e também em 2021. O jogador também foi contratado pelo Águia, nas não entrou em campo com a camisa do Azulão.

PH

O volante Phillipe Guimarães, mais conhecido como PH, vestiu a camisa do Paysandu na temporada 2020. O jogador foi campeão paraense pelo clube bicolor e realizou 26 jogos com a camisa do Papão e balançou a rede duas vezes.

PH em treino quando atuava pelo Paysandu (Jorge Luiz/ Paysandu)

Kaio Wilker

Kaio Wilker, de 33 anos, teve passagem pelo Remo na temporada 2017. O jogador realizou apenas uma partida com a camisa azulina e em seguida foi dispensado pelo clube.

Kaio Wilke em sua apresentação no Remo (Fábio Will / Ascom Remo)

Renanzinho

Renanzinho, de 24 anos, atacante pela esquerda, foi jogador do Remo em 2023. O atleta chegou ao clube paraense por empréstimo junto ao Guarani-SP e realizou seis jogos e marcou um gol.

Renanzinho na sua apresentação ao Leão Azul (Samara Miranda / Ascom Remo)

Joãozinho

O atacante Joãozinho, de 32 anos, faz parte do elenco do Nacional-AM e passou por vários clubes na carreira, um deles foi o São Raimundo de Santarém, na temporada 2019, quando esteve em campo em apenas quatro partidas pela Pantera Mocoronga.

Hernane Brocador

Outro atacante que está no Nacional-AM e que jogou no futebol paraense é o renomado Hernane Brocador, de 40 anos. O atleta vestiu a camisa do Carajás, em 2024, com três partida e nenhum gol.

Henane Brocador (Reprodução / Instagram / @hernanebrocador)

Stéfano Pinho

Fechando a lista está o atacante Sefano Pinho, de 35 anos. O jogador defendeu o Paysandu em 2023, quando marcou um gol em cinco jogos.

Legenda (John Wesley/Paysandu)

O Paysandu ocupa a 3ª posição no grupo com 3 pontos em dois jogos. Uma vitória bicolor recoloca a equipe paraense na zona de classificação e, dependendo dos outros resultados, na liderança da chave. Nacional x Paysandu duelam nesta quinta-feira (9), às 20h30, em Manaus (AM), pela Copa Verde. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.