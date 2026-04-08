Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense Fábio Will 08.04.26 15h56 Naça quer manter a ponta do grupo na Copa Norte (Fernando Vasconcelos | NFC) O Paysandu enfrenta a equipe do nacional-AM, nesta quinta-feira (9), às 20h30, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela 3ª rodada da Copa Norte. O Papão está em busca da sua segunda vitória na competição e terá pela frente um time que possui no elenco vários jogadores com passagens pelo futebol paraense, incluindo atletas que vestiram as camisas do Papão e do Leão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe do Nacional é o atual líder do grupo A, ao lado do Guaporé-RR, ambos com 4 pontos. O Naça ocupa a liderança pelo número de gols marcados e vai a campo com o que tem de melhor no elenco, que é recheado de atletas velhos conhecidos do torcedor paraense. Ao todo, o Nacional possui oito jogadores que atuaram em clubes paraenses. Veja a lista: Miliano Lateral-esquerdo Milano, de 30 anos, teve passagem em Belém, quando defendeu as cores da Tuna Luso Brasiliera, na temporada 2023. Foram sete partidas com a camisa da Lusa, um gol marcado. Alison O paraense Alison, de 28 anos, é natural de Castanhal (PA) e defendeu o Jappim da Estrada em três temporadas. A primeira em 2018 e 2019 e também em 2021. O jogador também foi contratado pelo Águia, nas não entrou em campo com a camisa do Azulão. PH O volante Phillipe Guimarães, mais conhecido como PH, vestiu a camisa do Paysandu na temporada 2020. O jogador foi campeão paraense pelo clube bicolor e realizou 26 jogos com a camisa do Papão e balançou a rede duas vezes. PH em treino quando atuava pelo Paysandu (Jorge Luiz/ Paysandu) Kaio Wilker Kaio Wilker, de 33 anos, teve passagem pelo Remo na temporada 2017. O jogador realizou apenas uma partida com a camisa azulina e em seguida foi dispensado pelo clube. Kaio Wilke em sua apresentação no Remo (Fábio Will / Ascom Remo) Renanzinho Renanzinho, de 24 anos, atacante pela esquerda, foi jogador do Remo em 2023. O atleta chegou ao clube paraense por empréstimo junto ao Guarani-SP e realizou seis jogos e marcou um gol. Renanzinho na sua apresentação ao Leão Azul (Samara Miranda / Ascom Remo) Joãozinho O atacante Joãozinho, de 32 anos, faz parte do elenco do Nacional-AM e passou por vários clubes na carreira, um deles foi o São Raimundo de Santarém, na temporada 2019, quando esteve em campo em apenas quatro partidas pela Pantera Mocoronga. Hernane Brocador Outro atacante que está no Nacional-AM e que jogou no futebol paraense é o renomado Hernane Brocador, de 40 anos. O atleta vestiu a camisa do Carajás, em 2024, com três partida e nenhum gol. Henane Brocador (Reprodução / Instagram / @hernanebrocador) Stéfano Pinho Fechando a lista está o atacante Sefano Pinho, de 35 anos. O jogador defendeu o Paysandu em 2023, quando marcou um gol em cinco jogos. Legenda (John Wesley/Paysandu) O Paysandu ocupa a 3ª posição no grupo com 3 pontos em dois jogos. Uma vitória bicolor recoloca a equipe paraense na zona de classificação e, dependendo dos outros resultados, na liderança da chave. Nacional x Paysandu duelam nesta quinta-feira (9), às 20h30, em Manaus (AM), pela Copa Verde. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu copa norte nacional-am nacional x paysandu futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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