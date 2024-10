Operário-PR recebe o Paysandu em casa com problemas na escalação dos titulares

O Operário vem treinando para enfrentar o Paysandu neste domingo, em uma partida decisiva pela Série B. Dispostos a alcançar o acesso à elite do Brasileirão, tanto a comissão técnica quanto os jogadores e torcedores estão cientes de que a vitória sobre o Papão é crucial. No entanto, o técnico Rafael Guanaes enfrenta desafios para definir o time titular.

Gabriel Boschilia, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Sport, está fora do confronto. Além disso, Talles, Alemão e Vinicius Mingotti estão em tratamento médico e são dúvidas para o jogo, assim como o zagueiro Allan, que deixou o campo no primeiro tempo do último jogo após sentir um desconforto muscular.

Ao lado de Nathan Fogaça, Boschilia foi importante na vitória por 2 a 1 sobre o Sport. O meia abriu o placar logo no início do jogo, com assistência de Felipe Augusto, e Fogaça garantiu a vitória nos minutos finais, com um passe de Ronald.

Boschilia chegou ao Operário-PR em 2 de agosto e estreou na 21ª rodada, contra o Ituano. Desde então, ele atuou em 12 partidas, sendo 10 como titular, e marcou três gols – contra Guarani (de pênalti), Chapecoense (de falta) e o mais recente contra o Sport.

Já Nathan Fogaça, paranaense de formação no Coritiba, foi anunciado pelo Operário-PR em 21 de agosto e estreou contra seu ex-clube na 26ª rodada, em 15 de setembro, quando marcou um dos gols da vitória. Apesar das dúvidas, o treinador tem ao menos uma boa notócia, o retorno do capitão Rodrigo Lindoso, que cumpriu suspensão no último jogo e estará à disposição para voltar ao time titular.