Paysandu não é favorito em duelo decisivo contra o Operário-PR, aponta site

O Paysandu tem um jogo importante fora de casa no próximo domingo (20). O duelo será contra o Operário-PR, oitavo colocado na tabela, às 11h, no estádio Germano Krüger. A partida é válida pela 32ª rodada da Série B. O Papão precisa voltar para Belém com um bom resultado para se posicionar na briga contra o rebaixamento, no entanto, a tarefa não vai ser fácil, já que o Bicola não é o favorito para a partida.

Conforme as informações divulgadas pelo site especializado em estatística Chance de Gol, o Paysandu tem apenas 23.3% de probabilidade de vencer o Operário no Paraná. A porcentagem é menor do que a possibilidade de o jogo terminar empatado, que é de 31,8.

Já o Fantasma é o favorito para o duelo e tem 44,9% de chance de vencer o Papão. Neste cenário, a vitória bicolor não é impossível, contudo, é mais complicada. Enquanto o adversário faz um campeonato melhor, a equipe de Márcio Fernandes vem oscilando na tabela.

Tanto o Paysandu quanto o Fantasma estão embalados por uma vitória. Na última quarta-feira (16), o Operário venceu o Sport-PE por 2 a 1. Já o Papão bateu a Chapecoense em casa por 2 a 0 no dia 9 de outubro. A seu favor, o clube bicolor tem o fato de que teve mais tempo para descansar.

Projeções

No jogo de ida, o Papão e o Fantasma empataram em 1 a 1 na Curuzu. Assim, um empate fora de casa não seria ruim para o Bicola. Para fugir do Z-4, o Paysandu precisa pelo menos repetir os resultados das partidas do primeiro turno contra os próximos adversários.

Incluindo a partida contra o Operário-PR, o clube bicolor acumulou duas vitórias, três empates e duas derrotas, somando, assim, nove pontos, o que deixaria o time com 45 pontos no final. Segundo as projeções, essa pontuação seria o suficiente para garantir a permanência de uma equipe na Série B.

Após o Fantasma, os próximos confrontos são Coritiba-PR, o Ceará-CE, a Ponte Preta-SP, o Brusque-SP, o Novorizontino-SP e o Vila Nova-GO.

O duelo entre o Paysandu e o Operário terá cobertura e transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com.