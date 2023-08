Novo zagueiro do Paysandu está em Belém e já treina na Curuzu; Papão contratou 45 jogadores em 2023

Com a contratação do zagueiro Wesley, o Paysandu chegou à marca de 45 jogadores contratados para essa temporada, mais de quatro times, porém, Wesley chega ao Papão com um papel importante nesta Série C do Brasileiro, que é suprir a ausência de Paulão, que sofreu uma lesão no joelho, passará por cirurgia e ficará um bom período afastado do futebol. O novo contratado do Papão já está em Belém e já treinou com o grupo.

O departamento de futebol do Paysandu foi ao mercado e trouxe Wesley, de 31 anos, que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Maringá-PR. Seu último jogo profissional ocorreu no dia 6 de agosto. Wesley desembarcou na capital paraense, realizou exames médicos, já foi apresentado ao elenco e participou de treinos com o grupo no Estádio da Curuzu. Na equipe bicolor, Wesley terá que buscar seu espaço e irá disputar posições no time titular com Naylhor, Wellington Carvalho, além de Wanderson e Rodolfo Filemon.

CONFIRA AS FOTOS DE WESLEY NO TREINO DO PAYSANDU

Foto: Jorge Luís Totti / Paysandu

O novo jogador do Papão aguarda a regularização junto à CBF para ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Wesley foi formado pelo Coritiba-PR e rodou por vários clubes do país como Marília-PR, Botafogo-PB, São Bento-SP, Boa Esporte-MG, Caxias-RS e Barra-SC. Wealey também jogou fora do país e atuou na Filipinas e também no Vietnã.