Novillo diz que Paysandu pode se aproveitar de ponto fraco da Chapecoense Mesmo sem o comandante Claudinei Oliveira, o zagueiro argentino garante que a confiança do grupo segue alta para tentar, mais uma vez, sair do Z-4 nessa rodada O Liberal 14.08.25 19h30 O zagueiro Joaquín Novillo acredita que o Paysandu pode explorar um ponto fraco da Chapecoense para tentar conquistar a vitória no domingo (17), às 16h, na Arena Condá, pela 22ª rodada da Série B. Segundo o argentino, o adversário tem um jogo “muito direto”, característica que pode abrir espaço para contra-ataques do Papão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Acho que eles têm um jogo muito direto e a gente vai poder usar os contra-ataques, isso pode ser uma arma nossa”, disse o defensor, que vê o grupo preparado para buscar os três pontos fora de casa. VEJA MAIS Série B: Paysandu aposta no bom desempenho como visitante para sair do Z4 Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão mostra evolução quando o assunto é jogo fora de casa Vitórias de Remo e Paysandu podem favorecer os dois na tabela da Série B Mesmo em lados opostos na Segundona, rivais paraenses podem se ajudar indiretamente e ganhar posições na tabela O Paysandu chega para o confronto após perder a invencibilidade de nove partidas na rodada passada, diante do Vila Nova, na Curuzu. A derrota manteve o time na vice-lanterna da competição, com 21 pontos, um a menos que o Volta Redonda, primeira equipe fora do Z-4. Para o duelo em Chapecó, o técnico Claudinei Oliveira será desfalque. O treinador passará por uma cirurgia nesta sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal e será substituído no comando por Sandro Forner, auxiliar-técnico permanente, ao lado de Felipe Oliveira. Claudinei deve receber alta no sábado e retornar aos trabalhos na semana seguinte. Mesmo sem o comandante, Novillo garante que a confiança no grupo segue alta. “O professor não vai poder estar com a gente, mas o grupo está forte e vai responder dentro do campo por ele. Sandro é uma pessoa que trabalha muito bem, compreende muito, acho que vai dar um grande resultado”, afirmou. O argentino elogiou a troca de experiências com Forner, que também foi zagueiro. “Ele fala muito comigo, me orientou para corrigir alguns posicionamentos e isso me ajudou bastante. Tenho confiança 100% nele”, destacou. Sobre a sequência da competição, o defensor lembrou que a campanha recente elevou o moral do time. “Estamos mais confiantes. A sequência de jogos sem perder nos deu mais confiança para estarmos preparados para esse jogo”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU RECEITA Novillo diz que Paysandu pode se aproveitar de ponto fraco da Chapecoense Mesmo sem o comandante Claudinei Oliveira, o zagueiro argentino garante que a confiança do grupo segue alta para tentar, mais uma vez, sair do Z-4 nessa rodada 14.08.25 19h30 Futebol Série B: Paysandu aposta no bom desempenho como visitante para sair do Z4 Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão mostra evolução quando o assunto é jogo fora de casa 14.08.25 19h04 FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03