Novillo diz que Paysandu pode se aproveitar de ponto fraco da Chapecoense

O zagueiro Joaquín Novillo acredita que o Paysandu pode explorar um ponto fraco da Chapecoense para tentar conquistar a vitória no domingo (17), às 16h, na Arena Condá, pela 22ª rodada da Série B. Segundo o argentino, o adversário tem um jogo “muito direto”, característica que pode abrir espaço para contra-ataques do Papão.

“Acho que eles têm um jogo muito direto e a gente vai poder usar os contra-ataques, isso pode ser uma arma nossa”, disse o defensor, que vê o grupo preparado para buscar os três pontos fora de casa.

O Paysandu chega para o confronto após perder a invencibilidade de nove partidas na rodada passada, diante do Vila Nova, na Curuzu. A derrota manteve o time na vice-lanterna da competição, com 21 pontos, um a menos que o Volta Redonda, primeira equipe fora do Z-4.

Para o duelo em Chapecó, o técnico Claudinei Oliveira será desfalque. O treinador passará por uma cirurgia nesta sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal e será substituído no comando por Sandro Forner, auxiliar-técnico permanente, ao lado de Felipe Oliveira. Claudinei deve receber alta no sábado e retornar aos trabalhos na semana seguinte.

Mesmo sem o comandante, Novillo garante que a confiança no grupo segue alta. “O professor não vai poder estar com a gente, mas o grupo está forte e vai responder dentro do campo por ele. Sandro é uma pessoa que trabalha muito bem, compreende muito, acho que vai dar um grande resultado”, afirmou.

O argentino elogiou a troca de experiências com Forner, que também foi zagueiro. “Ele fala muito comigo, me orientou para corrigir alguns posicionamentos e isso me ajudou bastante. Tenho confiança 100% nele”, destacou.

Sobre a sequência da competição, o defensor lembrou que a campanha recente elevou o moral do time. “Estamos mais confiantes. A sequência de jogos sem perder nos deu mais confiança para estarmos preparados para esse jogo”, completou.