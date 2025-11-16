Capa Jornal Amazônia
Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30

Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais

Iury Costa
fonte

Novos espaços podem ser aproveitados para lazer e exercícios físicos. (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal)

Belém vive um novo momento na oferta de espaços públicos voltados ao lazer e à prática esportiva. Com as obras realizadas para receber a COP30, a cidade passou a contar com áreas revitalizadas e outras totalmente novas, que rapidamente foram ocupadas por quem gosta de se exercitar ao ar livre. 

Entre os moradores que já aproveitam essa nova estrutura está o corredor amador Matheus Leal, que treina diariamente em diferentes pontos da capital. Ele afirma que a chegada desses novos espaços representa uma mudança positiva na rotina de quem busca qualidade de vida. 

“Costumo praticar corrida, treino funcional, crosstraining, futebol e outros exercícios, sempre ao ar livre. Esses novos lugares fazem muita diferença para quem treina todos os dias”, destaca.

image Matheus Leal, corredor amador. (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal)

Matheus percebe que a revitalização trouxe não apenas variedade, mas também melhorias estruturais. 

“As novas áreas, como a nova Doca e o Parque da Cidade, são mais completas. Têm pistas de corrida, academias ao ar livre, quadras, espaços infantis e até área pet. A segurança e o ambiente também se destacam nesses lugares”, afirma.

Além de ampliar as opções de treino, os espaços públicos têm impacto direto no bem-estar e na saúde dos usuários. “Eles ajudam de várias formas: aumentam a disposição, reduzem o estresse e melhoram a saúde mental. Atividades em grupo, como meu grupo de corrida (um abraço para o OCTArun) e o crosstraining ao ar livre (um abraço para a Brutus CT), fazem toda a diferença”, diz.

O corredor observa que a presença dessas estruturas tem atraído novos praticantes. “Incentiva todos os dias. Vejo mais gente começando a treinar e também pessoas retomando atividades físicas”, relata. Ele reforça que Belém já precisava de espaços assim.

“É um investimento que melhora a saúde de todos. Além de criar áreas novas, é importante cuidar das que já existem.”

A sensação de treinar em um local organizado e acessível, segundo ele, é motivo de orgulho. “É gratificante ter mais opções de lugares bonitos, com boa acessibilidade, pontos de hidratação, quiosques e equipamentos de qualidade. São espaços que realmente melhoram a experiência de treinar”, completa.

image Nova Doca (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal)

Onde treinar: novos espaços ao ar livre em Belém

A seguir, uma lista de áreas que foram revitalizadas ou inauguradas recentemente e que ampliaram as possibilidades para quem deseja praticar atividades físicas na cidade.

Parque da Cidade

Considerado um dos maiores legados da COP-30, o espaço é hoje uma das maiores intervenções urbanas de Belém em um século. O local será sede da Zona Verde (Green Zone) durante a conferência e seguirá como parque público multifuncional.

Onde fica: área do antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio, próximo à Av. Júlio Cezar (Val-de-Cans/Marambaia).
O que oferece:

  • Skatepark de dimensões olímpicas
  • Quadras poliesportivas
  • Pistas de corrida e caminhada
  • Ciclovias
  • Academia ao ar livre
  • Parque aquático, área pet e playground infantil
     

Porto Futuro II

A ampliação do Porto Futuro cria um corredor de lazer e convivência na área portuária, dando continuidade ao projeto original.

Onde fica: extensão da área do Porto Futuro I, na Doca de Souza Franco.
O que oferece:

  • Praça central com área infantil
  • Dois guindastes transformados em mirantes
  • Espaços amplos para caminhadas e lazer

Parque Linear da Tamandaré

Entrega recente que beneficia uma das regiões mais movimentadas da cidade.

Onde fica: ao longo da Av. Tamandaré, no bairro da Campina/Comércio.

O que oferece:

  • Ciclovia
  • Academia ao ar livre
  • Pista de caminhada
  • Parque infantil e parque pet
  • Anfiteatro e fonte interativa

Nova Doca

Primeira obra entregue dentro do pacote voltado para a COP-30, a nova Doca se tornou um dos cartões-postais recentes de Belém.

O espaço recebeu uma requalificação completa, com ciclovia, iluminação em LED, novas passarelas, áreas de convivência, brinquedos acessíveis, redário, paisagismo e estruturas esportivas. Ao longo de 1,2 km, o público encontra também quiosques com banheiros e pontos de recarga alimentados por painéis solares. Hoje, é um dos locais preferidos para caminhadas, treinos leves e passeios ao fim da tarde.

image Espaço de lazer na Nova Doca. (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal)

 

