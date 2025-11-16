Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais Iury Costa 16.11.25 8h00 Novos espaços podem ser aproveitados para lazer e exercícios físicos. (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal) Belém vive um novo momento na oferta de espaços públicos voltados ao lazer e à prática esportiva. Com as obras realizadas para receber a COP30, a cidade passou a contar com áreas revitalizadas e outras totalmente novas, que rapidamente foram ocupadas por quem gosta de se exercitar ao ar livre. Entre os moradores que já aproveitam essa nova estrutura está o corredor amador Matheus Leal, que treina diariamente em diferentes pontos da capital. Ele afirma que a chegada desses novos espaços representa uma mudança positiva na rotina de quem busca qualidade de vida. “Costumo praticar corrida, treino funcional, crosstraining, futebol e outros exercícios, sempre ao ar livre. Esses novos lugares fazem muita diferença para quem treina todos os dias”, destaca. Matheus Leal, corredor amador. (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal) Matheus percebe que a revitalização trouxe não apenas variedade, mas também melhorias estruturais. “As novas áreas, como a nova Doca e o Parque da Cidade, são mais completas. Têm pistas de corrida, academias ao ar livre, quadras, espaços infantis e até área pet. A segurança e o ambiente também se destacam nesses lugares”, afirma. Além de ampliar as opções de treino, os espaços públicos têm impacto direto no bem-estar e na saúde dos usuários. “Eles ajudam de várias formas: aumentam a disposição, reduzem o estresse e melhoram a saúde mental. Atividades em grupo, como meu grupo de corrida (um abraço para o OCTArun) e o crosstraining ao ar livre (um abraço para a Brutus CT), fazem toda a diferença”, diz. O corredor observa que a presença dessas estruturas tem atraído novos praticantes. “Incentiva todos os dias. Vejo mais gente começando a treinar e também pessoas retomando atividades físicas”, relata. Ele reforça que Belém já precisava de espaços assim. “É um investimento que melhora a saúde de todos. Além de criar áreas novas, é importante cuidar das que já existem.” A sensação de treinar em um local organizado e acessível, segundo ele, é motivo de orgulho. “É gratificante ter mais opções de lugares bonitos, com boa acessibilidade, pontos de hidratação, quiosques e equipamentos de qualidade. São espaços que realmente melhoram a experiência de treinar”, completa. Nova Doca (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal) Onde treinar: novos espaços ao ar livre em Belém A seguir, uma lista de áreas que foram revitalizadas ou inauguradas recentemente e que ampliaram as possibilidades para quem deseja praticar atividades físicas na cidade. Parque da Cidade Considerado um dos maiores legados da COP-30, o espaço é hoje uma das maiores intervenções urbanas de Belém em um século. O local será sede da Zona Verde (Green Zone) durante a conferência e seguirá como parque público multifuncional. Onde fica: área do antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio, próximo à Av. Júlio Cezar (Val-de-Cans/Marambaia). O que oferece: Skatepark de dimensões olímpicas Quadras poliesportivas Pistas de corrida e caminhada Ciclovias Academia ao ar livre Parque aquático, área pet e playground infantil Porto Futuro II A ampliação do Porto Futuro cria um corredor de lazer e convivência na área portuária, dando continuidade ao projeto original. Onde fica: extensão da área do Porto Futuro I, na Doca de Souza Franco. O que oferece: Praça central com área infantil Dois guindastes transformados em mirantes Espaços amplos para caminhadas e lazer Parque Linear da Tamandaré Entrega recente que beneficia uma das regiões mais movimentadas da cidade. Onde fica: ao longo da Av. Tamandaré, no bairro da Campina/Comércio. O que oferece: Ciclovia Academia ao ar livre Pista de caminhada Parque infantil e parque pet Anfiteatro e fonte interativa Nova Doca Primeira obra entregue dentro do pacote voltado para a COP-30, a nova Doca se tornou um dos cartões-postais recentes de Belém. O espaço recebeu uma requalificação completa, com ciclovia, iluminação em LED, novas passarelas, áreas de convivência, brinquedos acessíveis, redário, paisagismo e estruturas esportivas. Ao longo de 1,2 km, o público encontra também quiosques com banheiros e pontos de recarga alimentados por painéis solares. Hoje, é um dos locais preferidos para caminhadas, treinos leves e passeios ao fim da tarde. Espaço de lazer na Nova Doca. (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal) 