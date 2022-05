No duelo dos melhores ataques do torneio, Paysandu recebe o Volta Redonda pela Série C do Brasileiro

Em busca da recuperação na Série C do Brasileiro, o Paysandu tem um duelo curioso no fim de semana. Na partida de domingo (22), às 19h, no Estádio da Curuzu, o Papão recebe o Volta Redonda-RJ, num confronto que reúne os dois melhores ataques da competição. São 12 gols em seis partidas para ambas as equipes - as únicas com média de dois gols por jogo.

Enquanto no Papão os gols são divididos entre muitos jogadores - nove marcaram, o Voltaço conta com a estrela do vice-artilheiro do torneio, o centroavante Rafhael Lucas, com quatro gols. O atacante bicolor Robinho analisou a possibilidade de termos um partida recheada de bolas na rede.

"Não sei se vai ter muitos gols, mas a gente vai entrar ligado para ganhar o jogo do começo ao fim. A gente vai propor jogo, não sei se eles vão propor na nossa casa. Eles sabem que somos fortes aqui, vamos buscar estar em cima do adversário, pressionando. Vamos fazer de tudo para conseguir o objetivo dos três pontos", afirmou o atacante.

Recuperado

Após três semanas sem entrar em campo, por causa de uma lesão muscular, Robinho atuou nos últimos 20 minutos da derrota para o São José-RS, na rodada passada. Recuperado, o jogador revelou que já está disponível para jogar uma partida completa:

"Estou apto para jogar os 90 minutos. Sempre após um complemento com o professor Jaime. Estou bem fisicamente, esperando a oportunidade de poder jogar novamente os 90 minutos. Estou bem preparado e bastante tranquilo quanto a isso", declarou Robinho. O atleta disputa um lugar no lado direito do ataque com Marlon, Marcelinho, Dioguinho, e Alessandro Vinícius.

A partida entre Paysandu e Volta Redonda, que vale o retorno do Papão ao G8 da Série C, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.