Paysandu tem três 'reforços' e pode ter time titular diferente contra o Volta Redonda, pela Série C

O Paysandu poderá ter uma equipe titular bem diferente na partida contra o Volta Redonda-RJ, pela sétima rodada da Série C. Três jogadores, que não foram relacionados para o último compromisso do Bicola pela Terceirona, treinaram normalmente com o restante do elenco nesta quarta-feira (18). Além disso, não há jogadores no departamento médico.

Os atletas que participaram das atividades com bola nesta quarta, mas não haviam sido relacionados para a partida contra o São José-RS são os meias José Aldo e Gabriel Davis, além do atacante Pipico. Do trio, dois ainda nem estrearam com a camisa bicolor.

Recém-contratados, Pipico e Davis estavam aprimorando a parte física para poderem estrear. Esse, inclusive, foi o motivo utilizado pelo Bicola para não relacionar os atletas para a partida no Rio Grande do Sul. Ambos foram regularizados na última semana e, fora a preparação física, não têm impeditivos para jogar.

Já José Aldo, titular absoluto e referência técnica da equipe, esteve fora do último jogo pela Série C por suspensão. O meia levou um cartão amarelo na quinta rodada, contra o Botafogo-SP, em casa, e precisou ficar de fora do duelo contra o São José-RS. Apesar disso, José Aldo está fisicamente bem e deve voltar a ser titular no final de semana.

A partida entre Paysandu e Volta Redonda-RJ pela Série C será realizada no domingo (22), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.