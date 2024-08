Netinho avalia positivamente campanha do Paysandu na Série B e projeta jogo com o Vila Nova-GO

A campanha do Paysandu na Série B, até o momento, pode ser avaliada positivamente. Pelo menos é isso que o meia Netinho afirmou nesta quinta-feira (1º), em entrevista coletiva concedida no estádio da Curuzu, minutos antes do treino da equipe. De acordo com o atleta, o Paysandu tem dado indícios de melhora a cada jogo, que podem ser potencializados no segundo turno da Segundona.

"A minha avaliação do Paysandu na Série B é boa. Cometemos erros, mas acho que mostramos que somos uma equipe qualificada, que vai dar muito trabalho ainda. Somos uma equipe boa fora de casa e, se colocarmos em prática, em casa, aquilo que fazemos longe de Belém, temos tudo para sermos ainda mais competitivos no torneio", disse o meia.

A declaração de Netinho ganha destaque dado o momento conturbado vivido pelo Paysandu. Após perder em casa pela primeira vez em mais de 400 dias, na rodada passada, contra o Novorizontino-SP, o clube passa por uma crise nos bastidores. Veio à tona uma desavença entre o técnico Hélio dos Anjos e o executivo de futebol Ari Barros. O atrito, inclusive, motivou uma reunião de emergência entre membros da diretoria.

A condição, que está instável, pode ser ainda mais prejudicada se o Paysandu não trouxer uma vitória diante do Vila Nova-GO, pela próxima rodada da Série B. O desafio, porém, é bastante difícil, já que o Tigre está invicto jogando em casa e ainda alimenta uma rivalidade com o Papão devido à derrota na final da Copa Verde. Netinho também avaliou o confronto.

"Sabemos da dificuldade de jogar fora de casa, sobretudo no estádio do Vila Nova. Para sairmos com a vitória, temos que fazer aquilo que fazíamos no início do campeonato, nos impor, para o jogo não ficar difícil para o nosso lado. Além disso, somos um time forte fora de casa e creio que lá não será diferente", argumentou.

Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam segunda-feira (5) pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B. A partida, que será disputada no estádio OBA, às 21h, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.