Paysandu chega na metade da Série B com folga no calendário e tempo para ajustes no time

A 19ª rodada da Série B marca a virada de turno na Série B. Serão mais 19 partidas para definir os quatro clubes que ascendem à elite do futebol brasileiro e o Paysandu se mantém vivo na disputa, mesmo com um calendário apertado, que fez dele uma das equipes com maior número de jogos na temporada. Após duas derrotas seguidas, o time de Hélio dos Anjos, enfim, ganhou um tempo a mais para trabalhar nos ajustes táticos que o técnico tanto necessita.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Talvez o ponto nevrálgico da equipe bicolor esteja na preparação física. Não é de hoje que o Papão vem escorregando em alguns jogos no aspecto físico, como aconteceu contra o Brusque e Novorizontino. Mesmo estando bem em campo, o time t4em apresentado uma curiosa queda de rendimento no segundo tempo, deixando escapar resultados importante, dentro e fora de casa

Na última segunda-feira (29), os bicolores enfrentaram o Novorizontino na Curuzu e perderam por 3 a 1 e agora terão uma semana de intervalo, tempo suficiente para colocar ordem na casa e definir com tranquilidade o esquema tático a ser posto contra o Vila Nova, que, entre os quatro primeiros, é o único a ter mais partidas que o Paysandu na temporada. O Colorado tem 42 partidas nas costas, contra 41 do Paysandu. O Santos, líder da Série B, tem 35 anos. Já o Novorizontino, vice-líder, tem 32, enquanto o Mirassol tem 30, ou seja, quase todo o G4 tem rotinas menos intensas e desgastantes.

VEJA MAIS



Depois do Vila Nova, o Paysandu enfrenta o Santos no dia 9 e o Botafogo-SP no dia 18. Atualmente, o Paysandu está na 14ª posição na Série B, com 23 pontos, cinco a mais do que os times na zona de rebaixamento. Embora não corra risco iminente de queda, a posição na tabela está abaixo das expectativas da direção, que, no início da temporada, afirmou que o time iria lutar pelo acesso à Primeira Divisão. No início da Série B, o Paysandu enfrentou dificuldades, com uma série de empates.

Nas primeiras oito rodadas, o time empatou cinco vezes e venceu apenas uma. A partir da 9ª rodada, o desempenho melhorou, com uma sequência invicta de sete jogos que reacendeu as esperanças de uma vaga no G-4. No entanto, duas derrotas consecutivas nas partidas mais recentes frustraram o otimismo dos torcedores.