Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santos no Mangueirão pela Série B

O Paysandu encara o Santos-SP na sexta-feira (9), no estádio Mangueirão, na rodada de abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando do apoio da torcida para se recuperar na competição, o clube bicolor já iniciou a venda de ingressos para o duelo.

De acordo com as informações divulgadas pelo Bicola, as entradas custam R$ 50 e R$ 60 para as arquibancadas do lado A e B, respectivamente. Já as cadeiras, são vendidas por R$ 100.

VEJA MAIS

O camarota custa R$ 150 e o lounge bicolor, área exclusiva do Paysandu, está no valor de R$ 300. Os torcedores do Papão podem comprar os ingressos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Estudantes e crianças de até seis anos têm direito a meia entrada mediante a apresentação da careteira estudantil e documento oficial com foto. Os bilhetes estarão disponíveis na quinta-feira (8), das 9h às 18h, no estádio da Curuzu.

Idosos e pessoas com deficiências (PCDs) têm direito a gratuidade mediante a apresentação da carteira de identidade e laudo médico (PCDs). A retirada do benefício deve ser feita na Curuzu, na quinta-feira (8), a partir das 8h.

Cenário

O Paysandu estreou na Série B contra o Santos, na Vila Belmiro. Na partida, o Papão fez um bom primeiro tempo e resistiu bem ao Peixe. Contudo, na segunda etapa, a equipe bicolor acabou cedendo e perdeu o jogo por 2 a 0. Nesse returno do campeonato, o Papão precisa da vitória para recuperar na competição e seguir sonhando com o acesso.

Pontos de vendas

Vendas Online: https://www.ingressosa.com/

Loja Lobo Curuzu/Sede Social/ Castanhal

De segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

Sábado das 9h às 15h

Loja Lobo Boulevard/Parque Shopping/Bosque Grão-Pará/Metrópole/Pátio Belém/Castanhal

De segunda-feira a domingo das 10h às 22h.

Estádio MANGUEIRÃO - BILHETERIAS PORTÃO B2

Dia 09/08/2024, a partir das 15h

SÓCIO TORCEDOR

Sócio Diamante poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 30/07/2024, a partir das 10hrs, até as 22h do mesmo dia.

Sócio Platina poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 30/07/2024, a partir das 10hrs, até as 22h do mesmo dia.

Check-in será iniciado no dia 30/07/2024, a partir das 17h, e deverá ser feito até 48h antes do início da partida.

Sócio Ouro poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 30/07/2024, a partir das 10hrs, até as 22h do mesmo dia.

A compra da preferência deverá ser feita exclusivamente de maneira presencial nas lojas lobo