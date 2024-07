Paysandu: Mesmo com ‘ultimato’, Hélio dos Anjos comanda treino nesta quarta-feira (31)

O clima no Paysandu parece estar mais ameno. Um dia após a escalada na crise dos bastidores do clube, que culminou com uma reunião da diretoria para decidir o futuro da comissão técnica, o treinador Hélio dos Anjos esteve no CT Raul Aguilera nesta quarta-feira (31) para comandar as atividades com o elenco profissional. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal.

Na última terça-feira (30), Hélio dos Anjos deu um ultimato à diretoria. A tensão entre ele e o executivo de futebol Ari Barros se acentuou após a derrota da equipe para o Novorizontino-SP, pela Série B. O treinador do Paysandu, então, condicionou a permanência dele à demissão do dirigente.

Por conta disso, uma reunião entre membros da diretoria foi marcada às pressas. A ideia da presidência do Paysandu era acalmar os ânimos e focar na sequência do clube na Série B. Ao que aparenta, o objetivo foi alcançado, já que Hélio e Ari não foram desligados. Até o momento, a diretoria bicolor não se pronunciou sobre o caso.

Atualmente, o Paysandu ocupa a 14ª posição na Série B, somando 23 pontos, cinco a mais do que os times na zona de rebaixamento. Embora não corra risco iminente de queda, a posição do time na tabela está aquém das expectativas da direção, que, no início da temporada, afirmou que o Papão lutaria pelo acesso à Primeira Divisão.

No começo da Segundona, o Paysandu enfrentou dificuldades com uma série de empates. Nas primeiras oito rodadas, o time empatou cinco vezes e venceu apenas uma. A partir da 9ª rodada, o desempenho melhorou, com uma sequência invicta de sete jogos que reacendeu as esperanças de uma vaga no G-4. No entanto, duas derrotas consecutivas nas partidas mais recentes frustraram o otimismo dos torcedores.

O próximo desafio do Papão na Série B será contra o Vila Nova-GO, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 21h. A partida terá cobertura Lance a Lance no OLiberal.com e transmissão ao vivo na Rádio Liberal.