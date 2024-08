Raio-X: Próximo adversário do Paysandu, Vila Nova-GO é o segundo melhor mandante da Série B

Para poder voltar a vencer na Série B, o Paysandu terá um desafio complicado na próxima rodada, diante do Vila Nova-GO, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. O Tigre Goiano é uma das poucas equipes que ainda não perderam em casa nesta edição da Segundona. O palco da partida, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), promete se transformar num caldeirão contra o Bicola.

Dois motivos tornam esta partida especial para os mandantes. O primeiro é o bom momento vivido pelo Vila Nova-GO na competição. A equipe colorada está na 4ª posição da Segundona, com 29 pontos conquistados, e vê de perto o sonho de retornar à Primeira Divisão após 39 anos.

O outro motivo é uma rivalidade particular criada com o Paysandu. A partida no OBA será recheada de um sentimento de revanche do Vila, que perdeu a final da Copa Verde para o Papão, sofrendo duas goleadas. No placar agregado, o Tigre tomou 10 a 0 do Bicola na decisão do título.

Disciplina em campo

Um fator que pode definir o resultado da partida, sobretudo num ambiente hostil que deve ser o do OBA, é a disciplina. Segundo dados levantados pelo Núcleo de Esporte de O Liberal utilizando a plataforma Sofascore, o Vila Nova-GO é um dos times que menos levou cartões vermelhos nesta Série B. Foi apenas um registrado até o momento.

Por outro lado, o Paysandu é o clube que mais teve atletas expulsos nesta Segundona. De acordo com o Sofascore, o Papão levou seis vermelhos na competição. Além disso, o Bicola já perdeu vários jogadores por suspensão, por acumularem mais de três cartões amarelos.

Baixas importantes

O fator casa, o bom momento e a disciplina podem auxiliar o Vila Nova-GO na busca pela vitória. No entanto, baixas importantes no elenco deixam a equipe desfalcada para o duelo diante do Paysandu. O zagueiro Marcondes e o volante Arilson, com graves lesões, ficam de fora do confronto.

Por outro lado, o meia paraense Igor Henrique, fruto da base do Castanhal, voltou a ser referência técnica no time goiano e estará em campo contra o Papão.

Série B

Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam na segunda-feira (5), às 21h. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.