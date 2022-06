Meia do Paysandu aponta que principal foco não deve estar na liderança: 'Vai ser uma consequência'

Melhor mandante da Série C, o Paysandu busca repetir o desempenho também fora de casa. A equipe ainda não venceu longe de Belém - dois empates e uma derrota -, e tem uma importante missão no fim de semana. Domingo (5), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, o Bicola visita o Ferroviário, em um jogo que pode dar a liderança à equipe.

O meia João Vieira contou que a equipe sabe que precisa melhorar o desempenho fora da capital paraense, para se fortalecer ainda mais no torneio. No entanto, para João, a briga pelo topo da tabela não deva ser o principal foco e o meia explicou o raciocínio:

"Sabemos da importância do jogo, da qualificação do Ferroviário. Mas vamos fazer valer nosso jogo, tentar propor jogo, e entrar concentrado para buscar a primeira vitória fora de casa na Série C. [A liderança] vai ser uma consequência. Temos que pensar somente no jogo e conseguir a vitória. Se os resultados combinarem e conseguirmos a primeira colocação, vai ser importante também", afirmou João.

Elogios

Na vitória sobre o Manaus, as mudanças no segundo tempo foram importantes para garantir o triunfo do Paysandu. Logo na volta do intervalo, João Vieira entrou no lugar do volante Wesley e teve uma atuação elogiada por parte da torcida. João Vieira aproveitou para comemorar a reação dos torcedores:

"Uma boa atuação dá confiança e o jogador precisa disso para dar sequência. Fico feliz por ter atuado bem, por a gente ter conseguido a vitória, que é o mais importante. Independente de jogar mal ou bem, o que a gente quer é a vitória", complementou.

