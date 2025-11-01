Maurício Garcez comenta queda do Paysandu e fala em recomeço

O atacante Maurício Garcez também recorreu às redes sociais para expressar suas emoções diante da fatídica queda bicolor à Série C. O jogador de 28 anos, contratado como reforço para a temporada, não escapou do lamento que atingiu o grupo e usou a internet para refletir sobre o momento difícil vivido pelo Paysandu.

Em poucas palavras, Garcez adotou um tom profético ao falar sobre superação. “Só eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar!”, escreveu.

A citação faz referência a um versículo do profeta Jeremias (29:11), presente em uma carta enviada aos exilados judeus na Babilônia, por volta do século VI a.C., quando o povo de Judá enfrentava o chamado exílio babilônico — período de dor, aprendizado e esperança de reconstrução.

A mensagem de fé publicada pelo atacante rapidamente repercutiu entre os torcedores, que foram até sua página para demonstrar apoio e agradecer pela entrega em campo. Garcez foi um dos nomes mais festejados do elenco na Série B, encerrando a campanha com sete gols marcados em 22 partidas.

O contrato do atleta com o Paysandu se encerra ao término da competição. Até o momento, a diretoria não confirmou se pretende renovar, mas a identificação de Garcez com o clube e a torcida pode pesar em uma possível extensão de vínculo — algo que o presidente bicolor, Roger Aguilera, já sinalizou positivamente.