Maurício Garcez comenta queda do Paysandu e fala em recomeço Com tom profético, Garcez recorreu à fé para expressar esperança Da redação 01.11.25 17h44 O atacante bicolor marcou o único gol na derrota que rebaixou o Papão. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O atacante Maurício Garcez também recorreu às redes sociais para expressar suas emoções diante da fatídica queda bicolor à Série C. O jogador de 28 anos, contratado como reforço para a temporada, não escapou do lamento que atingiu o grupo e usou a internet para refletir sobre o momento difícil vivido pelo Paysandu. Em poucas palavras, Garcez adotou um tom profético ao falar sobre superação. "Só eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar!", escreveu. A citação faz referência a um versículo do profeta Jeremias (29:11), presente em uma carta enviada aos exilados judeus na Babilônia, por volta do século VI a.C., quando o povo de Judá enfrentava o chamado exílio babilônico — período de dor, aprendizado e esperança de reconstrução. VEJA MAIS Diego Hernandez e Maurício Garcez deram nome ao Re-Pa de número 780 da história Os dois jogadores foram peças fundamentais no duelo que mexeu com a torcida Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três A mensagem de fé publicada pelo atacante rapidamente repercutiu entre os torcedores, que foram até sua página para demonstrar apoio e agradecer pela entrega em campo. Garcez foi um dos nomes mais festejados do elenco na Série B, encerrando a campanha com sete gols marcados em 22 partidas. O contrato do atleta com o Paysandu se encerra ao término da competição. Até o momento, a diretoria não confirmou se pretende renovar, mas a identificação de Garcez com o clube e a torcida pode pesar em uma possível extensão de vínculo — algo que o presidente bicolor, Roger Aguilera, já sinalizou positivamente.