Mbappé é o mais aclamado pela torcida em tradicional treino aberto do Real Madrid Artilheiro do time, o atacante francês Kylian Mbappé foi o mais aclamado ao entrar em campo Estadão Conteúdo 30.12.25 9h57 O Real Madrid realizou na manhã desta terça-feira seu tradicional treino aberto de Natal. Com camisas do time, bandeiras e muitos celulares, torcedores ocuparam as arquibancadas do estádio Alfredo Di Stéfano para acompanhar as atividades que começaram pouco depois das 11h15 (horário local). Artilheiro do time, o atacante francês Kylian Mbappé foi o mais aclamado ao entrar em campo, recebendo aplausos e gritos de incentivo. O treino teve as ausência do brasileiro Eder Militão, Trent Alexander-Arnold e Carvajal (lesionados) e Brahim Díaz, que está disputando a Copa Africana de Nações. Apesar do clima festivo, o técnico Xabi Alonso comandou uma atividade dinâmica, sem intervalos, com ritmo intenso desde o início. Houve exercícios de finalização em campo reduzido e jogos de três contra três. Gonzalo, Bellingham, Arda Güler e Huijsen foram alguns protagonistas de jogadas que levantaram a torcida. Perto do final da sessão, os jogadores disputaram duas partidas reduzidas, mantendo um bom ritmo. Na sequência, aconteceu a tradicional chuva de bolas nas arquibancadas, que foi muito comemorada pelos torcedores mais jovens. O evento terminou com os jogadores se aproximando das arquibancadas para autógrafos e fotos com os torcedores. Xabi Alonso também se juntou à sessão de autógrafos e fotos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid treino aberto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50