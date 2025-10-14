Diego Hernandez e Maurício Garcez deram nome ao Re-Pa de número 780 da história

O Re-Pa de número 780 reservou momentos emocionantes para as duas torcidas que foram ao Mangueirão. O placar de 3 a 2 refletiu exatamente o que foi o jogo: 90 minutos de muita correria e fortes emoções, com direito a dois protagonistas de primeira grandeza, que fizeram a partida ser o que foi graças aos dois gols marcados em momentos chave do confronto.

Na primeira parte do jogo Remo mostrou domínio de bola na maior parte do tempo. Os dois gols marcados por Caio Vinícius e Pedro Castro aparentemente deram uma vantagem aos azulinos que virou motivo de alegria. Com mais idas ao ataque, o Leão Azul se mostrou taticamente mais aplicado e ofensivo, até que em um lance, o Paysandu mostrou estar vivo graças a Maurício Garcez.

O camisa 10 bicolor foi o primeiro a marcar, iniciando a reação fantástica que teve origem com a velocidade de Edílson. O lateral avançou sobre a marcação e levantou bola na área, onde o armador já aguardada bem posicionado para um cabeceio fulminante. A bola colocada no canto de Marcelo Rangel botou fogo na partida e levantou a Fiel Bicolor. A partir daí a estrela do jogador só cresceu.

Aos 24 do segundo tempo o camisa 10 forçou novamente as jogadas pelo meio-campo. O chute adiantado passou muito perto da trave azulina. Quanto mais o tempo avançava, mais Garcez "perturbava" a defesa azulina, fato reconhecido pelo próprio técnico Márcio Fernandes. "Eu só tirei o Garcez porque ele estava muito cansado. Ninguém em sã consciência gostaria de perder um atleta como ele, que foi fundamental para a reação do nosso time", disse o comandante que tirou o meia aos 43 do segundo tempo.

Do outro lado, o nome de destaque do Leão Azul entrou apenas no segundo tempo, mas jogou o suficiente para incendiar a partida no último minuto, marcando o gol da vitória por 3 a 2. Ao ser escalado no lugar de Pedro Rocha, Diego Hernandez entrou com gás e passou a segunda metade da etapa complementar insistindo em finalizações na área bicolor.

Quando não finalizava, Hernandez dava assistência aos companheiros. Foram pelo menos duas em campo. Já nos minutos finais foi para o tudo ou nada e conseguiu o improvável. Aos 47, o camisa 33 se posicionou para cobrar a falta de longa distância e guardou exatamente no ângulo de Matheus Nogueira, levando o estádio inteiro ao delírio. O gol de Hernandez pôs o Remo novamente na vantagem, até o apito final do árbitro paulista Matheus Delgado Candançan.