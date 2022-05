Marcelinho chega a Belém e já participa de treinos com o elenco do Paysandu

O atacante Marcelinho, novo reforço do Paysandu para a temporada 2022, chegou em Belém. O jogador recebeu a camisa bicolor já no aeroporto e deve participar das primeiras atividades com o restante do elenco na tarde desta segunda-feira (3), na Curuzu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A contratação de Marcelinho, ex-Londrina, foi anunciada pelo Papão no último sábado (30). Agora, o Bicola corre contra o tempo para regularizar o atacante até sexta-feira (6). No domingo (8), o clube alviceleste enfrenta o Botafogo-SP, pela quinta rodada da Série C.

VEJA MAIS



O atacante, de 25 anos, costuma atuar pelos lados do campo. Na equipe bicolor desta temporada, Marcelinho deve brigar por posição com Alessandro Vinícius, Dioguinho, Marlon, Robinho e Alex Silva.

Como diferencial, Marcelinho tem a experiência de ter jogado em outros clubes do Brasil. Apesar da pouca idade, o jogador acumula passagens pelo Foz de Iguaçu-SC e Linense-SP, além de ter jogado no futebol da Geórgia e Portugal. Em 2022, o jogador atuou em 12 partidas pelo Londrina, mas não marcou nenhum gol.

Ficha do jogador

Nome: Marcelo Antônio de Oliveira

Nascimento: 17/07/1996 (25 anos)

Naturalidade: Cascavel (PR)

Altura: 1,76 m

Peso: 71 kg

Posição: atacante