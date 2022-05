Sócios terão 50% de desconto na compra de ingresso para acompanhante, em Paysandu e Sport

Desde o final do Campeonato Paraense que o Paysandu não disputava uma partida oficial no seu estádio. Depois de quatro rodadas pela Série C, o bicolor retorna ao lar, para enfrentar o Botafogo-SP, pela quinta rodada da competição. A partida será neste domingo, exatamente no dia das mães. Diante da data comemorativa, a direção do clube resolveu fazer uma promoção para atrair a presenta feminina nas arquibancadas.

Por meio do Sócio Fiel Bicolor, os adimplentes do programa podem adquirir o ingresso de acompanhante com desconto de 50%. A venda do lote especial iniciará nesta quarta-feira (4), exclusivamente na Central de Atendimento do programa localizada no Banpará Curuzu, a partir das 10h.

Quem confirmou a promoção foi o presidente do clube, Maurício Ettinger. Segundo ele, a ideia é prestar uma homenagem sincera e reunir a família bicolor durante o festejo das mães e o jogo do Papão.

“Será um momento muito especial por ser nosso primeiro jogo em casa na competição e justamente no Dia das Mães. Os filhos vão poder trazer as suas mães com ingresso pela metade do preço e as mães que são sócias também poderão vir acompanhadas dos seus filhos nas mesmas condições, com desconto de 50%. A nossa expectativa é de receber um grande público, até porque faz mais de um mês do nosso último jogo em Belém”, afirma o mandatário.

Paysandu e Botafogo-SP entram em campo no próximo domingo (8), às 19h, no Estádio Banpará Curuzu. Os bicolores ocupam atualmente a 11ª posição, com seis pontos, enquanto a equipe paulista figura em quinto, com sete pontos na tábua classificatória.