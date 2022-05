De volta à Curuzu: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP, pela Série C

O Paysandu divulgou o cronograma de venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-SP, pela quinta rodada da Série C do Brasileirão. De acordo com a diretoria Bicolor, as entradas para o jogo começam a ser vendidas nesta terça-feria (3), somente na modalidade online. Os bilhetes custam R$ 40,00 para as arquibancadas e R$ 80,00 para as cadeiras.

Segundo o Paysandu, as vendas presenciais começam apenas na quinta-feira (5), nas lojas da marca Lobo que ficam na sede do clube, no estádio da Curuzu e nos shoppings Boulevard e Metrópole. No entanto, os estabelecimentos estarão comercializando ingressos apenas até sábado (7). No domingo (8), dia da partida, as entradas só poderão ser adquiridas no estádio da Curuzu.

O Paysandu reforça que somente os torcedores que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou o imunizante em dose única terão acesso garantido ao estádio. Idosos acima de 60 anos terão acesso ao estádio somente se tiverem tomado a dose de reforço do imunizante.

A partida marca o retorno do Papão ao estádio da Curuzu. As duas primeiras partidas com mando de campo do Bicola na Terceirona foram na Arena Verde, em Paragominas. O clube enfrentava uma punição por eventos ocorridos na partida contra o Ituano, na Série C de 2021.

Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam no domingo (8), Dia das Mães, às 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.