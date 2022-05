Confusão generalizada na final do Parazão será julgada nesta quinta-feira, pelo TJD-PA; entenda

A final do Campeonato Paraense deste ano ainda repercute, ao menos na esfera judicial. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) marcou para esta quinta-feira o julgamento decorrente da denúncia oferecida pela terceira comissão disciplinar, acerca da confusão envolvendo jogadores e membros da comissão técnica de Remo e Paysandu.

Os times fizeram a decisão do estadual em duas partidas. A primeira delas ocorreu no Baenão, no dia 3 de abril, e foi vencida pelo Remo por 3 a 0. A segunda parte da decisão aconteceu no dia 6, na Curuzu, e os bicolores venceram por 3 a 1, dando o título ao maior rival. Após o fim do jogo, houve uma invasão de campo e uma sucessão de atritos, com direito a agressões físicas, verbais envolvimento da Polícia Militar.

A partir das imagens, foram convocados no edital de "citação e intimação", publicado no site da Federação Paraense de Futebol, nesta segunda-feira, o zagueiro bicolor Marcão, o Paysandu enquanto clube e o chefe de segurança do clube, Luciano Mendes, que inclusive teria agredido a coordenadora de logística do Remo, Valeny Silva.

Do lado azulino, foram denunciados o preparador de goleiros, José Carlos, e Juninho, auxiliar técnico do Remo. Na súmula da partida, o árbitro Raphael Claus relatou expulsões e após o final da partida "confusão generalizada envolvendo as equipes de segurança e dirigentes das duas equipes no centro do gramado".