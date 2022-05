Adeus: após voltar de empréstimo, promessa da base do Paysandu tem contrato rescindido

O Paysandu anunciou, nesta terça-feira, a rescisão de contrato com o atacante Flávio, de 20 anos. O jogador, que já foi tratado como uma promessa das categorias de base, passou os 11 últimos meses emprestado para outras equipes e agora está livre no mercado para definir seu futuro.

Natural de Belém, Flávio havia acabado de retornar de empréstimo do Maracanã-CE, clube com o qual disputou o último Campeonato Cearense. Foram cinco jogos pela equipe, dois deles como titular. O jovem centroavante não marcou gols no Alviceleste cearense, que terminou a primeira fase do estadual - que não tem a participação de Fortaleza e Ceará - na 5ª colocação

Antes, Flávio foi cedido a outros dois clubes no segundo semestre de 2021. Primeiro esteve no Gama-DF, pelo qual fez 7 jogos pela Série D do Brasileiro. Depois foi para o Caeté, pela Segunda Divisão do Campeonato Paraense. Em ambos também passou em branco.

Pelo Papão, Flávio fez 13 jogos e balançou as redes duas vezes. Foram 7 partida pela equipe Sub-23 no Brasileiro de Aspirantes de 2020 e seis no time profissional bicolor. O único gol pelo elenco principal alviceleste foi marcado na vitória por 1 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela 8ª rodada da primeira fase do Parazão 2021.

Leia a nota completa divulgada pelo Paysandu:

O Paysandu Sport Club informa que o atacante Flávio não faz mais parte do quadro de atletas de futebol profissional bicolor. A rescisão contratual ocorreu nesta terça-feira (3).

Formado nas Divisões de Base do Papão, o jogador estava emprestado ao Maracanã-CE desde o início da atual temporada para a disputa do Campeonato Cearense.

O Paysandu agradece a Flávio pelos seus serviços prestados.