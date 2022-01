Saiba detalhes do Maracanã-CE, clube para qual joia do Paysandu foi emprestada

O atacante Flávio já está em Maracanaú, cidade do interior do Ceará, e está pronto para estrear pelo Maracanã, clube da elite do Campeonato Cearense. Emprestado pelo Paysandu, o atacante terá oportunidade de jogar o estadual contra equipes da Série A do Brasileirão e ter contato com medalhões do futebol nordestino.

Flávio é considerado um atleta com potencial de crescimento e tem contrato vigente até o final de 2022, mas, por enquanto, foi pouco utilizado no time principal bicolor. Até aqui foram dois jogos em 2020 (pela Copa Verde) e quatro em 2021 (entre Parazão e Copa do Brasil).

Apesar de Flávio e o Paysandu encararem o empréstimo como um "bom negócio", grande parte da torcida alviceleste não conhece o Maracanã, novo clube do atacante. Por conta disso, a equipe de O Liberal fez uma espécie de guia para que a Fiel Bicolor conheça o novo time do promissor jogador da base do Papão.

Clube de empresários

O Maracanã é formado por um grupo de empresários da cidade de Maracanaú, que fica na região metropolitana de Fortaleza. A cidade é conhecida pela elevada arrecadação, a segunda maior da região, ficando apenas atrás da capital do Ceará.

Nos últimos anos, o Maracanã tem se destacado por títulos em divisões inferiores do futebol cearense. Em 2020, foi campeão da Terceira Divisão estadual e em 2021 faturou o troféu da Segunda Divisão.

De acordo com o executivo de futebol do Paysandu, Fred Gomes, a decisão de emprestar Flávio para o Maracanã está vinculada à profissionalização do clube cearense. Além disso, o Papão acredita que o atacante deve crescer em um novo ambiente, fora do estado.

"O Maracanã é um forte candidato a buscar a vaga na Série D de 2023. Hoje, o clube "briga" ponto a ponto contra o Caucaia em busca dessa vaga. Além disso, o Flávio, que é um atleta muito talentoso, precisa de mais rodagem. E o futebol do Ceará tem grande visibilidade no cenário brasileiro, com dois clubes na elite do nacional, três c na Série C e três na Série D", avaliou

Ajuda de medalhões

O Maracanã vem fazendo apostas certeiras na montagem do elenco e da comissão técnica nos últimos anos. Uma delas é a mescla de jovens talentos com medalhões do futebol nordestino. Além de Flávio, compõe o elenco Juninho Quixadá, de 36 anos - que teve passagens marcantes por Ceará e Vitória - e Ciro Sena, de 39 anos, que já passou por Fortaleza e Remo.

Além disso, na comissão técnica a equipe conta com Júnior Cearense, ex-Fortaleza e Ceará, como treinador, e Valdir Papel, ex-Sport e Vasco, como auxiliar.

Visibilidade do futebol cearense

Um dos fatores que mais estimulam Flávio na ida para o Maracanã é a visibilidade do futebol nordestino. No Campeonato Cearense, o jogador poderá disputar partidas contra Fortaleza e Ceará, gigantes da região e que estão na Série A do Brasileiro. De acordo com o atacante, essas oportunidades servem para ganhar "maturidade" no futebol e crescer na carreira.

"Os dois clubes [Fortaleza e Ceará] hoje estão na elite do futebol brasileiro e é sempre uma oportunidade que acaba aumentando a motivação. Quero crescer e poder mostrar o meu valor pelo Paysandu em algum momento. Trabalho bastante pela oportunidade e acredito que posso contribuir no futuro", disse o jogador.