Paysandu anuncia empréstimo de atacante para time do Ceará

O Paysandu anunciou, nesta terça-feira (18), o empréstimo do atacante Flávio para o Maracanã-CE. O jogador vai disputar o Campeonato Cearense com o novo time. O vínculo será até abril deste ano, com os salários pagos pela equipe do Ceará.

Fruto das categorias de base do Papão, Flávio foi promovido ao elenco profissional em 2019. Ele é considerado um atleta com potencial de crescimento e tem contrato vigente até o final de 2022, mas, por enquanto, foi pouco utilizado no time principal bicolor. Até aqui foram dois jogos em 2020 (pela Copa Verde) e quatro em 2021 (entre Parazão e Copa do Brasil). Também em 2020, Flávio jogou o Brasileiro de Aspirantes (sub-23) pelo Papão.

Já no ano passado o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa bicolor durante duelo contra o Águia de Marabá, na Curuzu, pela 8ª rodada da primeira fase do Parazão. Assista:

Ainda em 2021, o jogador foi emprestado ao Gama-DF. O jovem centroavante passou em branco nos sete jogos que fez durante a fase de grupos da Série D. O clube do Distrito Federal não avançou ao mata-mata.

Além disso, Flávio teve passagem pelo Caeté, que disputou a Segunda Divisão do Campeonato Paraense do ano passado. Ele participou de quatro jogos da campanha da equipe de Bragança, que foi vice-campeã do torneio e subiu à elite estadual.